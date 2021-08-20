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Operação

PF faz buscas em endereços do cantor Sérgio Reis e de deputado bolsonarista

Ação foi solicitada pela Procuradoria-geral da República e autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 08:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 ago 2021 às 08:21
O cantor Sérgio Reis em foto de 2013
O cantor Sérgio Reis em foto de 2013 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
*CAMILA MATTOSO
Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta (20) mandados de busca e apreensão em endereços do cantor Sérgio Reis e do deputado Otoni de Paula (PSC-RJ).
As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e solicitadas pela Procuradoria-geral da República.
Segundo a PF, o objetivo das medidas é apurar o "eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes". ​
Ao todo são cumpridos mandados de busca e apreensão em 29 endereços.
Um dos mandados está sendo cumprido no gabinete do deputado Otoni de Paula na Câmara.
Além dos dois alvos, a PF faz buscas em endereços em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná.

ÁUDIO DE SÉRGIO REIS

Sergio Reis entrou na mira do STF após defender em um áudio gravado o afastamentos dos ministros da corte pelo Senado Federal.
No áudio, uma conversa com um amigo que veio a público no fim de semana, Reis disse que "se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria".
Reis também falou de uma reunião que teve com o próprio presidente Jair Bolsonaro e com militares "do Exército, da Marinha e da Aeronáutica", em que informou o que faria.
"Se em 30 dias não tirarem os caras nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria", afirmou o cantor.
Após a repercussão do aúdio, em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a mulher de Reis, Ângela Bavini, disse que o cantor estava deprimido e passando mal, com uma crise de diabetes.
Entretanto, também após o áudio, no domingo (15), o cantor deu entrevista ao influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio e chorou, mas voltou a fazer convocação aos atos de 7 de setembro.
O deputado bolsonarista, por sua vez, chegou a ser denunciado em 2020 por ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes.
O parlamentar publicou vídeos em suas redes sociais em que chamava o ministro de esgoto do STF, canalha e tirano.
Nesta semana, após a repercussão do caso envolvendo Sérgio Reis, Otoni de Paula utilizou a tribuna do Plenário da Câmara para reclamar da postura de ministros do STF.

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