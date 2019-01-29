Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PF faz busca em escritório de empresa que atestou segurança de barragem
Documentos recolhidos

PF faz busca em escritório de empresa que atestou segurança de barragem

TÜV-Süd emitiu, para a Vale, relatórios sobre a obra de Brumadinho em junho e setembro de 2018

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:09

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:09
Sede da TÜV SÜD em Munique, na Alemanha Crédito: Divulgação
Além da prisão de dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão , policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um escritório da empresa alemã TÜV-Süd, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (29).
Em junho e setembro de 2018, a empresa havia emitido um parecer que atestava a segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho , causando a morte de 65 pessoas e deixando 279 desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais.
> Engenheiros que atestaram segurança da barragem da Vale são presos em SP
Os documentos que foram recolhidos no escritório da empresa alemã serão enviados para Minas, onde serão analisados pelos investigadores que apuram as causas do desastre.
Na manhã desta terça-feira, a polícia civil de São Paulo prendeu os engenheiros André Yum Yassuda e Makoto Namba, que prestaram serviço para a Vale. Em Minas Gerais, foram presos outros três funcionários da Vale responsáveis pela obra e pelo licenciamento ambiental.
Procurada pelo GLOBO sobre as inspeções realizadas na barragem de Brumadinho, a TÜV-Süd respondeu que "devido a investigações em andamento, não podemos comentar mais sobre este caso no momento".
Ainda segundo o comunicado, a empresa está “colaborando totalmente com as autoridades” e fornecerá “todos os documentos necessários.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados