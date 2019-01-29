PF faz busca em escritório de empresa que atestou segurança de barragem

Sede da TÜV SÜD em Munique, na Alemanha Crédito: Divulgação

Além da prisão de dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem 1 da Mina do Feijão , policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em um escritório da empresa alemã TÜV-Süd, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (29).

Em junho e setembro de 2018, a empresa havia emitido um parecer que atestava a segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho , causando a morte de 65 pessoas e deixando 279 desaparecidos, segundo a Defesa Civil de Minas Gerais.

Os documentos que foram recolhidos no escritório da empresa alemã serão enviados para Minas, onde serão analisados pelos investigadores que apuram as causas do desastre.

Na manhã desta terça-feira, a polícia civil de São Paulo prendeu os engenheiros André Yum Yassuda e Makoto Namba, que prestaram serviço para a Vale. Em Minas Gerais, foram presos outros três funcionários da Vale responsáveis pela obra e pelo licenciamento ambiental.

Procurada pelo GLOBO sobre as inspeções realizadas na barragem de Brumadinho, a TÜV-Süd respondeu que "devido a investigações em andamento, não podemos comentar mais sobre este caso no momento".