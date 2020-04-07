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Em 35 cidades

PF descobre invasão de babás eletrônicas e câmeras residenciais

Os investigadores da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal já identificaram a invasão de 141 equipamentos na residência de famílias que vivem em 35 municípios do País
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 15:15

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 15:15

Data: 18/12/2019 - ES - Cariacica - Câmeras de videomonitoramento instaladas na Br 262 - Jardim América - Editoria: Politica - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Uma investigação da Polícia Federal identificou que criminosos estão invadindo dispositivos eletrônicos residenciais em diversas regiões do Brasil Crédito: Ricardo Medeiros
Uma investigação sigilosa da Polícia Federal identificou que, aproveitando o período de isolamento social decorrente da pandemia do coronavírus, criminosos estão invadindo dispositivos eletrônicos residenciais em diversas regiões do País. Os investigadores da Unidade de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da PF já identificaram a invasão de 141 equipamentos na residência de famílias que vivem em 35 municípios do País.
Aproveitando que famílias estão em casa por conta do vírus, criminosos usam a deepweb (uma espécie de internet paralela) para acessar imagens internas das residências.
Segundo as investigações, os criminosos conseguem ter acesso, em tempo real, às filmagens das "babás eletrônicas" e dispositivos chamados de "câmeras IP", como aquelas de segurança residencial.

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A partir do momento em que conseguem êxito nas invasões, eles passam a ter acesso à rotina diária da família e, dessa forma, conseguem praticar outros crimes, como extorsão.
A investigação ainda está em curso e a PF desconfia que um número muito maior de cidades e famílias podem ter sido alvos. Para chegar aos invasores, os investigadores têm atuado em colaboração internacional com outras agências de segurança.
Por meio de sua assessoria, a corporação informou que investigações sobre autores, modus operandi e a possibilidade de existirem outras invasões seguem em andamento. "Por essa razão, a PF não comentará detalhes sobre a investigação. O objetivo neste momento é o de fazer um alerta à população", diz.

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