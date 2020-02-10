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Manhã de caos

PF cancela emissão de passaportes em São Paulo por causa da chuva

Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda (10) poderão comparecer ao local até o dia 28 de fevereiro sem necessidade de reagendamento

Publicado em 10 de Fevereiro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2020 às 16:39
Passaporte brasileiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Polícia Federal em São Paulo suspendeu os atendimentos ao público na Superintendência Regional, na Lapa de Baixo, em razão das fortes chuvas que atingem a capital paulista e a região metropolitana desde a noite de domingo (9).
Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda (10) poderão comparecer ao local até o dia 28 de fevereiro sem necessidade de reagendamento.
A sede da PF fica na rua Hugo D'Antola, na zona oeste da cidade, próxima da marginal Tietê, na altura da ponte do Piqueri.
O transbordamento do rio Tietê junto a ponte do Piqueri no sentido Castelo Branco/Ayrton Sena tornou a via intransitável.

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