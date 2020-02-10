PF cancela emissão de passaportes em São Paulo por causa da chuva

Passaporte brasileiro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal em São Paulo suspendeu os atendimentos ao público na Superintendência Regional, na Lapa de Baixo, em razão das fortes chuvas que atingem a capital paulista e a região metropolitana desde a noite de domingo (9).

Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda (10) poderão comparecer ao local até o dia 28 de fevereiro sem necessidade de reagendamento.

A sede da PF fica na rua Hugo D'Antola, na zona oeste da cidade, próxima da marginal Tietê, na altura da ponte do Piqueri.