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Desinformação

PF abriu investigação contra Sleeping Giants, que denuncia fake news de apoiadores de Bolsonaro

Inquérito foi aberto no Paraná porque site geraria 'inconformismo' na população. Justiça arquivou a medida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 12:41

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 12:41

Presidente Jair Bolsonaro
Site denunciado pelo Sleeping Giants Brasil apoia Bolsonaro Crédito: Carolina Antunes/PR
A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a página Sleeping Giants Brasil, que tem alertado empresas que anunciam na internet para o conteúdo de ódio ou mentiroso de algumas páginas em que colocam a sua publicidade.
A abertura da investigação, na Delegacia da PF em Londrina (PR), ocorreu em 25 de maio  cinco dias antes, o Sleeping Giants denunciou que o Banco do Brasil anunciava em um site que apoia Jair Bolsonaro (sem partido) e que já tinha sido condenado na Justiça por disseminar fake news.
O banco suspendeu a publicidade, e a medida causou turbulência nas redes bolsonaristas.

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O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente da República, reclamou publicamente no Twitter. O secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, disse, também no Twitter, que o problema seria "contornado". E o BB voltou a colocar anúncios na página já condenada.
A confusão chegou ao Tribunal de Contas da União (TCU), que determinou a suspensão da publicidade.
A partir de então, o Sleeping Giants virou alvo de bolsonaristas e passou a sofrer ataques na internet  inclusive dos filhos de Bolsonaro.

BLOQUEIO DE ACESSO DE OLAVO DE CARVALHO

As investidas se intensificaram depois que o PayPal bloqueou o acesso do escritor Olavo de Carvalho, guru de Bolsonaro, à sua plataforma de pagamentos, pela qual ele recebe doações e mensalidades de cursos.
A medida foi tomada depois de uma série de alertas feitos pelo Sleeping Giants Brasil sobre o que considerava discursos de intolerância do guru.

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A justificativa do delegado Ricardo Filippi Pecoraro para abrir a investigação foi a de que, ao criticar páginas e apontá-las como propagadoras de fake news, o Sleeping Giants Brasil atentava contra a "liberdade de expressão" e poderia incorrer em denunciação caluniosa.
A medida foi tomada, segundo ele, depois de uma "análise de inteligência" da PF.
O delegado afirmava ainda que "a informação de que há sites propagadores de fake news causou extremo desgaste e inconformismo a toda a população, inclusive a que vive em Londrina e nas cidades que compõem a jurisdição" da Delegacia de Polícia Federal em Londrina, da qual ele faz parte.

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O "inconformismo" ocorreria porque a página "passou a fazer acusações graves, contudo genéricas, não apontando exatamente quais teriam sido as fake news que os veículos de comunicação que cita teriam cometido, gerando insegurança à coletividade".
Questionada, a assessoria da PF afirma que o inquérito foi arquivado, a pedido do Ministério Público Federal e por decisão da Justiça.

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