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Personal desaparece em praia de Santa Catarina

A namorada de Guilherme Ramires disse, em publicação no Instagram, que o personal nadava no raso. As buscas acontecem com motos aquáticas e viatura realizando patrulha pela orla

Publicado em 11 de Março de 2024 às 16:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mar 2024 às 16:37
Guilherme Ramires desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10)
Guilherme Ramires desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um personal trainer desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10). A namorada de Guilherme Ramires disse, em publicação no Instagram, que o personal nadava no raso. "Quando percebi que ele não estava conseguindo voltar, chamei o guarda-vidas e a gente foi correndo atrás dele, só que o vento estava muito forte e começou a levar ele para o fundo", contou Lays Lima.
O Corpo de Bombeiros paralisou as buscas à noite por causa da baixa visibilidade, mas a operação já foi retomada na manhã desta segunda-feira (11). As buscas acontecem com motos aquáticas e viatura realizando patrulha pela orla. "Estou rezando muito para acontecer um milagre, para que ele esteja bem. Estou me apegando a qualquer esperança possível de que ele esteja bem", disse Lays, pelo Instagram.
Nas redes sociais, Guilherme Ramires se identifica como personal trainer e mentor. Ele publica fotos na academia e contando histórias de alunas que transformaram suas vidas após a consultoria dele. "Guilherme é mais do que um consultor de treino ou amigo à distância de networking. Ele é um mentor no sentido mais nobre da palavra e um amigo de propósitos", escreveu uma aluna, em post compartilhado no perfil do personal.

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