Personal desaparece em praia de Santa Catarina

Guilherme Ramires desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um personal trainer desapareceu após entrar na água da Praia do Campeche, em Santa Catarina, no domingo (10). A namorada de Guilherme Ramires disse, em publicação no Instagram, que o personal nadava no raso. "Quando percebi que ele não estava conseguindo voltar, chamei o guarda-vidas e a gente foi correndo atrás dele, só que o vento estava muito forte e começou a levar ele para o fundo", contou Lays Lima.

O Corpo de Bombeiros paralisou as buscas à noite por causa da baixa visibilidade, mas a operação já foi retomada na manhã desta segunda-feira (11). As buscas acontecem com motos aquáticas e viatura realizando patrulha pela orla. "Estou rezando muito para acontecer um milagre, para que ele esteja bem. Estou me apegando a qualquer esperança possível de que ele esteja bem", disse Lays, pelo Instagram.