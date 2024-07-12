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No Rio de Janeiro

Pedreiro sobrevive após ter crânio perfurado por estaca de madeira durante obra

Vitor Soares do Nascimento, de 28 anos, passou por uma cirurgia de 4 horas para que a estaca fosse retirada e está internado no CTI
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jul 2024 às 11:46

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 11:46

Pedreiro sobrevive após ter crânio perfurado por estaca de madeira em Mangaratiba (RJ)
Pedreiro sobrevive após ter crânio perfurado por estaca de madeira em Mangaratiba (RJ) Crédito: Divulgação/Prefeitura de Duque de Caxias
Um pedreiro teve o crânio perfurado por uma estaca de madeira enquanto trabalhava em uma obra em Mangaratiba, no sul do estado do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10).
Vitor Soares do Nascimento, 28, passou por uma cirurgia no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, onde está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva).
A direção do hospital afirmou na tarde desta quinta (11) que o quadro de saúde do paciente é "potencialmente grave, porém estável". Segundo a equipe médica, Vitor teve o lóbulo frontal direito atingido, mas está lúcido, fala, não mostra danos na memória e apresenta mobilidade nos quatro membros.
O pedreiro trabalhava na instalação de um telhado quando uma estrutura de cerca de 40 centímetros desabou e o atingiu na cabeça. O objeto entrou 6 centímetros no crânio e ficou preso na testa da vítima.
Profissionais que trabalhavam com Vitor no local acionaram o Corpo de Bombeiros, e por causa da complexidade do caso os primeiros socorros aconteceram no local.
Em seguida o pedreiro foi levado para um hospital no município, mas teve que ser transferido quase que imediatamente, de helicóptero, para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. A unidade localizada na Baixada Fluminense atende casos de baixa e de alta complexidade, 24 horas por dia.
De acordo com o hospital, o paciente chegou lúcido e falando, às 15h53. "Foi realizada tomografia de crânio que evidenciou fratura fronto facial, com fragmentos ósseo, e contusão cerebral profunda", disse, em nota.
Por volta das 20h50, Vitor passou por uma cirurgia para retirar a estaca, que durou cerca de quatro horas. A equipe médica considerou o procedimento um sucesso.
"A tomografia mostra um resultado muito satisfatório. Entrou cerca de 6 cm no lóbulo frontal direito, o que melhora bastante o prognóstico porque não atingiu áreas importantes, como motora e de fala", disse o cirurgião e chefe da neurologia da unidade, Vinicius Zogbi.
Nos próximos dias, Vitor deverá passar por avaliações constantes. Uma nova tomografia será feita nesta sexta (12) para acompanhar a evolução do quadro. O pedreiro ainda deverá passar por uma nova cirurgia para que seja colocada uma prótese no local onde foi perdeu osso devido ao impacto do acidente.

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