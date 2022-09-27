Pedra cai de cânion e mata mulher em trilha no norte da Bahia

Local em que mulheres foram atingidas por pedra na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia Crédito: Divulgação/15° GBM

Uma mulher morreu e outra teve ferimentos na perna após elas serem atingidas por uma pedra que caiu de um cânion nas margens do rio São Francisco. O acidente ocorreu no povoado Malhada Grande, na cidade de Paulo Afonso, no norte da Bahia Bahia , neste domingo (25).

As duas mulheres estavam em uma trilha quando foram atingidas pela pedra. Profissionais do 15º Grupamento de Bombeiros Militar de Paulo Afonso foram acionados e atuaram no resgate das vítimas.

Edna Rocha Mendonça, 40, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi liberado para os familiares pelo Departamento de Polícia Técnica na manhã desta segunda (26).

A outra mulher, que não teve a identidade divulgada, teve ferimentos na perna esquerda. Ela foi resgatada e deixada sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).