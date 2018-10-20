PDT formaliza no TSE pedido de nova eleição presidencial

Conforme anunciado na quinta-feira (18), oapresentou nesta sexta (19) uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando a anulação do primeiro turno da eleição presidencial e a convocação de um novo pleito. O pedido é baseado em denúncia publicada pelo jornal "Folha de S. Paulo", segundo a qual empresas — que foram proibidas de fazer doações eleitorais — estariam favorecendo a campanha do candidato a presidente) ao comprar pacotes de divulgação em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp . Na ação no TSE, o PDT quer verificar a ocorrência de "abuso de poder econômico e ilicitude na arrecadação e nos gastos de campanha".