Pazuello alega problemas de saúde e deverá ser substituído no ministério

O pedido de afastamento coincide com o auge da pressão de deputados do Centrão, ainda segundo O Globo, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia.

Além de criticarem a gestão de Pazuello, principalmente por conta do atraso no cronograma de vacinação, deputados do Centrão disseram em caráter reservado ao Globo que, com a volta de Lula ao cenário eleitoral, o bloco, hoje na base de Bolsonaro, ganha força para pleitear mais espaços na administração pública.