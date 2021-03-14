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Nos próximos dias

Pazuello alega problemas de saúde e deverá ser substituído no ministério

Pressionado devido a falhas no enfrentamento à pandemia da Covid-19, o governo federal já estuda nomes para a troca no comando da Saúde

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:02

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:02
Eduardo Pazuello, ministro da Saúde
Eduardo Pazuello deverá ser substituído no Ministério da Saúde nos próximos dias Crédito: Anderson Riedel/PR
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deve ser substituído nos próximos dias pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo,  o atual ministro comunicou estar com problemas de saúde e que, por isso, precisará de mais tempo para se a reabilitar.
O pedido de afastamento coincide com o auge da pressão de deputados do Centrão, ainda segundo O Globo, que pleiteiam mudança no comando da pasta sob pretexto de má gestão durante a pandemia.
Pessoas próximas ao presidente já entraram em contato com dois médicos cardiologistas cotados para substituir Pazuello: Ludhmilla Abrahão Hajjar, professora associada da USP, e Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O primeiro nome, como divulgou o blog de Andreia Sadi, é o preferido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e de deputados do Centrão.
Além de criticarem a gestão de Pazuello, principalmente por conta do atraso no cronograma de vacinação, deputados do Centrão disseram em caráter reservado ao Globo que, com a volta de Lula ao cenário eleitoral, o bloco, hoje na base de Bolsonaro, ganha força para pleitear mais espaços na administração pública.
Mais informações em instantes

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