Patinador morre atropelado após pegar carona em caminhão em São Paulo

O caso aconteceu na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo, Crédito: Reprodução/Google Street View

Um patinador de 21 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na avenida Brigadeiro Luis Antônio, no Jardim Paulista, na zona sul de São Paulo, por volta das 2h desta quinta-feira (12). A vítima, identificada como Henrique Ribeiro Santos, estava com outras pessoas quando o acidente ocorreu. Segundo a Polícia Civil, Santos e outros patinadores que estavam no local costumavam se juntar durante as madrugadas para pegar rabeira (carona) em veículos pesados em movimento.

Policiais militares contaram que foram acionados via 190 para atender uma ocorrência de trânsito. No local, encontraram Santos sendo atendido por uma equipe do Hospital Santa Maggiore. O caminhão não estava no local do acidente. A polícia não vê, por ora, indícios de fuga do motorista, uma vez que as testemunhas contaram que ele não teria percebido o atropelamento.