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Crime na igreja

Pastor que incorporava anjo para abusar de fiéis é condenado em SP

O líder da igreja evangélica chegou a ameaçar os jovens para que os abusos não chegassem às autoridades

Publicado em 

16 mai 2019 às 19:16

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 19:16

Pastor incorporava anjos para abusar de menores Crédito: Reprodução/Pixabay
A Justiça de São Paulo condenou um pastor por abuso sexual de pelo menos três fiéis da igreja, entre eles dois menores de idade, entre 2015 e 2018. A juíza Tatiane Moreira Lima, do Setor de Atendimento de Crimes da Violência contra o Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de Pessoa (SANCTVS), determinou que o homem cumpra pena de 44 anos de prisão em regime inicial fechado. Cabe recurso da decisão, mas o pastor não poderá apelar em liberdade. O processo corre em segredo de justiça.
Segundo os autos do processo, o pastor dizia que incorporava um anjo que livraria os jovens de pecados, indicam as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça.
As vítimas acabaram se encontrando, conversaram e decidiram denunciar o caso à polícia. O líder da igreja evangélica chegou a ameaçar os jovens para que os abusos não chegassem às autoridades.
Na avaliação de Tatiane a prática de atos libidinosos mediante fraude é "indubitável". Para a juíza, a palavra das vítimas foi suficiente para a tomada de decisão, embora não haja testemunhas presenciais.
Tatiane observou ainda que os depoimentos das vítimas tem "peculiaridades que somente quem foi submetido a situações dessa natureza seria capaz de relatar". "É inconteste que os fatos aqui relatados não poderiam ser fruto de mera imaginação infantil", indicou.

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