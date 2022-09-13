'Pardal' do TSE recebe mais de 10 mil denúncias de propaganda irregular em um mês

Em menos de um mês, o aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , já recebeu 10.870 denúncias de propaganda eleitoral irregular, conforme dados divulgados na segunda-feira, 12. A maior parte delas envolve campanhas a deputado estadual e Pernambuco é o Estado com mais queixas.

O aplicativo Pardal do TSE recebe denúncias eleitorais Crédito: Divulgação

Conforme o TSE, as denúncias são distribuídas para a Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado. A apuração delas compete ao Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral).

Sudeste é a região com mais denúncias de propaganda irregular (3 590), seguido de Nordeste (3.159), Sul (2.056), Centro-Oeste (1 275) e Norte (790). Entre os Estados, Pernambuco lidera, com 1 511 registros. São Paulo (1.311), Minas Gerais (1.195) e Rio Grande do Sul (1.086) aparecem logo depois no ranking.

Em relação aos cargos em disputa, a maioria das denúncias é referente a candidatos a deputado estadual (3.683). Na sequência, estão as campanhas para deputado federal (3.476), presidente (1.485) e governador (738).