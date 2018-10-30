Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Para ser ministro, Sérgio Moro precisa deixar cargo de juiz
Ministério da Justiça

Para ser ministro, Sérgio Moro precisa deixar cargo de juiz

Segundo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados não podem exercer outro cargo ou função, exceto o magistério
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2018 às 20:09

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 20:09

Sérgio Moro é o responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância do Judiciário Crédito: Agência Brasil
Caso Sérgio Moro aceite o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para ser ministro da Justiça de seu governo, terá que deixar o cargo de juiz federal, que ocupa desde 1996. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
Em entrevista às emissoras de TV na noite de segunda-feira (29), Bolsonaro disse que iria convidar o juiz Sérgio Moro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) ou o Ministério da Justiça.
"Pretendo (contar com) o Moro não só pro Supremo, como para ministro da Justiça. Se houver interesse da parte dele, será uma pessoa de extrema importância no nosso governo", disse Bolsonaro.
Após o anúncio, Moro não descartou participar do governo Bolsonaro e disse em nota oficial que, caso o convite seja feito, "será objeto de ponderada discussão e reflexão".
Se Moro optar por aceitar o convite, terá que deixar de ser juiz federal. Isso porque o artigo 95 da Constituição Federal proíbe que o magistrado exerça outro cargo ou função. "Sendo assim, no caso hipotético mencionado, seria necessário o magistrado se desligar da magistratura para assumir cargo de ministro", explicou o CNJ, em nota.
LAVA JATO
Responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato, a saída de Moro pode implicar em mudanças na maior operação contra a corrupção no país.
Em coluna publicada no jornal "O Globo", Ascânio Seleme afirmou que Moro não deveria aceitar o convite, sobretudo porque ainda há muito trabalho na Lava Jato pela frente, como o julgamento do ex-presidente Lula no inquérito do sítio Atibaia.
Além disso, segundo Seleme, essa saída alimentaria a teoria petista de que a conduta do magistrado na Lava Jato foi calculada, ansiando uma posição maior.
CASO NO ES
Uma situação semelhante aconteceu no Espírito Santo em 2011. Na ocasião, Henrique Herkenhoff deixou o cargo de desembargador federal para ser secretário de Segurança Pública do primeiro governo de Renato Casagrande (PSB).
"A legislação não é assim tão clara, mas o entendimento assentado no Conselho Nacional da Justiça é de que o juiz não pode ocupar outro cargo público licenciado. Então, ele (Moro) teria que pedir exoneração do cargo como eu fiz. Para sair, basta fazer um pedido", afirmou.
Ainda segundo Herkenhoff, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), que traz normas gerais sobre o Poder Judiciário, não previu situações como a que aconteceu com ele e o que pode acontecer com Moro.
"Não diz explicitamente impedimento para ocupar outro cargo público, mas, como ela não permite expressamente a questão, o entendimento fixado é que não havendo permissão expressa não pode e acabou, explicou.
VEJA O QUE DIZ O ARTIGO 95 DA CONSTITUIÇÃO
Parágrafo único. Aos juízes é vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
III - dedicar-se a atividade político-partidária;
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
NOTA OFICIAL DO JUIZ SÉRGIO MORO
"Sobre a menção pública pelo Sr. Presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão.
Curitiba, 30 de outubro de 2018.
Sergio Fernando Moro, Juiz Federal"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados