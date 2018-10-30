Para ser ministro, Sérgio Moro precisa deixar cargo de juiz

Sérgio Moro é o responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância do Judiciário Crédito: Agência Brasil

Caso Sérgio Moro aceite o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para ser ministro da Justiça de seu governo, terá que deixar o cargo de juiz federal, que ocupa desde 1996. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), magistrados não podem exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério.

Em entrevista às emissoras de TV na noite de segunda-feira (29), Bolsonaro disse que iria convidar o juiz Sérgio Moro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) ou o Ministério da Justiça.

"Pretendo (contar com) o Moro não só pro Supremo, como para ministro da Justiça. Se houver interesse da parte dele, será uma pessoa de extrema importância no nosso governo", disse Bolsonaro.

Após o anúncio, Moro não descartou participar do governo Bolsonaro e disse em nota oficial que, caso o convite seja feito, "será objeto de ponderada discussão e reflexão".

Se Moro optar por aceitar o convite, terá que deixar de ser juiz federal. Isso porque o artigo 95 da Constituição Federal proíbe que o magistrado exerça outro cargo ou função. "Sendo assim, no caso hipotético mencionado, seria necessário o magistrado se desligar da magistratura para assumir cargo de ministro", explicou o CNJ, em nota.

LAVA JATO

Responsável pelos julgamentos da Operação Lava Jato, a saída de Moro pode implicar em mudanças na maior operação contra a corrupção no país.

Em coluna publicada no jornal "O Globo", Ascânio Seleme afirmou que Moro não deveria aceitar o convite , sobretudo porque ainda há muito trabalho na Lava Jato pela frente, como o julgamento do ex-presidente Lula no inquérito do sítio Atibaia.

Além disso, segundo Seleme, essa saída alimentaria a teoria petista de que a conduta do magistrado na Lava Jato foi calculada, ansiando uma posição maior.

CASO NO ES

Uma situação semelhante aconteceu no Espírito Santo em 2011. Na ocasião, Henrique Herkenhoff deixou o cargo de desembargador federal para ser secretário de Segurança Pública do primeiro governo de Renato Casagrande (PSB).

"A legislação não é assim tão clara, mas o entendimento assentado no Conselho Nacional da Justiça é de que o juiz não pode ocupar outro cargo público licenciado. Então, ele (Moro) teria que pedir exoneração do cargo como eu fiz. Para sair, basta fazer um pedido", afirmou.

Ainda segundo Herkenhoff, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), que traz normas gerais sobre o Poder Judiciário, não previu situações como a que aconteceu com ele e o que pode acontecer com Moro.

"Não diz explicitamente impedimento para ocupar outro cargo público, mas, como ela não permite expressamente a questão, o entendimento fixado é que não havendo permissão expressa não pode e acabou, explicou.

VEJA O QUE DIZ O ARTIGO 95 DA CONSTITUIÇÃO

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;

II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;

III - dedicar-se a atividade político-partidária;

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

NOTA OFICIAL DO JUIZ SÉRGIO MORO

"Sobre a menção pública pelo Sr. Presidente eleito ao meu nome para compor o Supremo Tribunal Federal quando houver vaga ou para ser indicado para Ministro da Justiça em sua gestão, apenas tenho a dizer publicamente que fico honrado com a lembrança. Caso efetivado oportunamente o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão.

Curitiba, 30 de outubro de 2018.