Pará registra primeira morte por Covid-19

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

O Pará teve a primeira morte de uma pessoa infectada por coronavírus. O paciente é uma moradora de 87 anos da vila turística de Alter do Chão. A confirmação ocorreu 13 dias após o óbito, em 19 de março.

Via Twitter, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o exame foi realizado em laboratório privado e que só foi notificada da suspeita em 25 de março, quando abriu o inquérito epidemiológico. A validação oficial do óbito por Covid-19 demorou mais uma semana.