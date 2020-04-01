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Coronavírus no Brasil

Pará registra primeira morte por Covid-19

A confirmação do óbito ocorreu 13 dias após o óbito, em 19 de março.  O paciente é uma moradora de 87 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 17:28

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 17:28

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Pará teve a primeira morte de uma pessoa infectada por coronavírus.  O paciente é uma moradora de 87 anos da vila turística de Alter do Chão. A confirmação ocorreu 13 dias após o óbito, em 19 de março.
Via Twitter, a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o exame foi realizado em laboratório privado e que só foi notificada da suspeita em 25 de março, quando abriu o inquérito epidemiológico. A validação oficial do óbito por Covid-19 demorou mais uma semana.
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A idosa estava acamada em domicílio havia dez anos, segundo a Sespa. O contágio teria ocorrido após contato com pessoas de fora do Pará. O estado tem 40 casos confirmados.

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