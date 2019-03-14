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Massacre em Suzano

Para ministro, atiradores estavam drogados ou tinham transtorno mental

O ataque na Escola Estadual Raul Brasil, na manhã desta quarta-feira, 13, deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores, um jovem de 25 e um adolescente de 17 anos

Publicado em 

14 mar 2019 às 01:23

Publicado em 14 de Março de 2019 às 01:23

Os atiradores de Suzano Crédito: Reprodução
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que os autores do massacre em Suzano (SP) muito provavelmente estavam sob efeito de drogas ou tinham algum transtorno mental.
O ataque na Escola Estadual Raul Brasil, na manhã desta quarta-feira, 13, deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores, um jovem de 25 e um adolescente de 17 anos.
"Os homicidas de Suzano tinham um evidente transtorno mental e/ou estavam sob efeito de drogas (muito provável). Não ha outra explicação para tamanha barbárie!", escreveu o ministro em sua conta oficial no Twitter.

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