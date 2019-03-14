Para ministro, atiradores estavam drogados ou tinham transtorno mental

Os atiradores de Suzano Crédito: Reprodução

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que os autores do massacre em Suzano (SP) muito provavelmente estavam sob efeito de drogas ou tinham algum transtorno mental.

O ataque na Escola Estadual Raul Brasil, na manhã desta quarta-feira, 13, deixou dez mortos, incluindo os dois atiradores, um jovem de 25 e um adolescente de 17 anos.