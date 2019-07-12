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Avianca Brasil

Para Anac, Avianca perdeu direito a voos

Anac indica que Gol e Latam terão dificuldade de ficar com os slots da Avianca

Publicado em 

12 jul 2019 às 10:32

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 10:32

Para Anac, Avianca perdeu direito a voos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Uma nota divulgada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indica que Gol e Latam terão dificuldade de ficar com os slots (autorizações de pousos e decolagens) que arremataram na quarta-feira (10) em leilão da Avianca Brasil. O órgão afirmou que a Avianca ou qualquer empresa que assumisse seus ativos só teria direito a usufruir deles se a aérea cumprisse metas de regularidades dos aeroportos. O problema é que a empresa está sem operar e perdeu seus direitos em Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Recife. O caso será analisado pelo STJ.

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