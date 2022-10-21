Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Pão francês vira queridinho das dietas para perder peso
Bom demais

Pão francês vira queridinho das dietas para perder peso

Se antes era preterido pelas calorias que ameaçavam quem decidia cortar o carboidrato, hoje é um alimento que faz parte da rotina daqueles que tentam emagrecer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2022 às 11:00

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 11:00

Várias são as receitas à base do pão, alimento cuja criação milenar é reivindicada por diversos países. Mas, quando se trata de emagrecimento ele era, até pouco tempo, deixado de lado. Agora, porém, sua versão mais famosa no Brasil, o pão francês, se tornou o queridinho das dietas.
Pão francês vira queridinho das dietas para perder peso
Pão francês vira queridinho das dietas para perder peso Crédito: Pixabay
Se antes era preterido pelas calorias que ameaçavam quem decidia cortar o carboidrato, hoje é um alimento que faz parte da rotina daqueles que tentam emagrecer. Nas redes sociais, receitas como pão com ovo ou acompanhado de queijos saudáveis e outros frios são incentivadas por nutricionistas e influenciadores como boas opções para quem deseja perder peso.
Profissionais da área ouvidos pela reportagem dizem que é, sim, possível incluir o alimento na dieta, desde que haja equilíbrio, moderação e variação no cardápio.
A nutricionista Luciana Labidel, mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), diz que não existem impedimentos para a ingestão de pães na dieta, mas frisa que o ideal é fazer uma avaliação nutricional prévia.
"Tudo depende muito da composição, da quantidade, da frequência com a qual o alimento é consumido", afirma. "Na avaliação, costuma-se verificar os hábitos alimentares para adequar as quantidades de acordo com as necessidades nutricionais de cada indivíduo."
"Muitas vezes, quando observamos a composição, em vez de farinha integral, o primeiro item é farinha especial, que é apenas a farinha branca refinada", pontua Baptista. "Às vezes, o segundo item é o açúcar. Como uma pessoa diabética vai comer esse pão?", indaga.
Várias são as receitas à base do pão, alimento cuja criação milenar é reivindicada por diversos países. Mas, quando se trata de emagrecimento ele era, até pouco tempo, deixado de lado. Agora, porém, sua versão mais famosa no Brasil, o pão francês, se tornou o queridinho das dietas.
"Se a pessoa costuma consumir três, quatro pães no dia, mas está com excesso de peso, alteração na glicemia, vamos orientá-la, por meio de um processo de reeducação, para que ela reduza a quantidade. Sempre com base na individualidade", pontua.
Faixa etária, estilo de vida, nível de atividade física, fatores relacionados a doenças são variantes levadas em consideração no momento em que o profissional vai estimar a quantidade ideal de cada alimento, aponta Labidel.
No caso dos pães integrais, as profissionais chamam atenção para a necessidade de se observar a composição no rótulo dos produtos, pois nem sempre são, de fato, integrais.
De acordo com a profissional, o pão pode ser ingerido mesmo em dietas de baixo consumo de carboidratos. "Até porque é uma fonte de energia, principalmente para quem faz atividades físicas", diz.
A nutricionista Jamile Baptista indica, para quem já possui um cardápio personalizado para o emagrecimento, associar o pão a alguma proteína. "Como queijo, carne, frango, atum, junto com alface e tomate, para aumentar o valor nutricional do alimento."
Embora também não condene o pão francês em tempos de dieta, Baptista sugere o consumo em dias alternados.
Nesse sentido, a nutricionista indica substituí-lo, por exemplo, por pães de fermentação natural. "Ou então por outras variedades, como o pão de milho ou de farinha de amêndoa."
"Os pães com farinha integral têm um benefício maior por causa da quantidade de fibras", aponta Labidel. "Mas ela tem que ser o primeiro componente da lista de ingredientes. Senão, não é integral de fato. Ainda assim, tem que haver um consumo moderado", completa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados