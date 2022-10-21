Várias são as receitas à base do pão, alimento cuja criação milenar é reivindicada por diversos países. Mas, quando se trata de emagrecimento ele era, até pouco tempo, deixado de lado. Agora, porém, sua versão mais famosa no Brasil, o pão francês, se tornou o queridinho das dietas.

Pão francês vira queridinho das dietas para perder peso Crédito: Pixabay

Se antes era preterido pelas calorias que ameaçavam quem decidia cortar o carboidrato, hoje é um alimento que faz parte da rotina daqueles que tentam emagrecer. Nas redes sociais, receitas como pão com ovo ou acompanhado de queijos saudáveis e outros frios são incentivadas por nutricionistas e influenciadores como boas opções para quem deseja perder peso.

Profissionais da área ouvidos pela reportagem dizem que é, sim, possível incluir o alimento na dieta, desde que haja equilíbrio, moderação e variação no cardápio.

A nutricionista Luciana Labidel, mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), diz que não existem impedimentos para a ingestão de pães na dieta, mas frisa que o ideal é fazer uma avaliação nutricional prévia.

"Tudo depende muito da composição, da quantidade, da frequência com a qual o alimento é consumido", afirma. "Na avaliação, costuma-se verificar os hábitos alimentares para adequar as quantidades de acordo com as necessidades nutricionais de cada indivíduo."

"Muitas vezes, quando observamos a composição, em vez de farinha integral, o primeiro item é farinha especial, que é apenas a farinha branca refinada", pontua Baptista. "Às vezes, o segundo item é o açúcar. Como uma pessoa diabética vai comer esse pão?", indaga.

Várias são as receitas à base do pão, alimento cuja criação milenar é reivindicada por diversos países. Mas, quando se trata de emagrecimento ele era, até pouco tempo, deixado de lado. Agora, porém, sua versão mais famosa no Brasil, o pão francês, se tornou o queridinho das dietas.

"Se a pessoa costuma consumir três, quatro pães no dia, mas está com excesso de peso, alteração na glicemia, vamos orientá-la, por meio de um processo de reeducação, para que ela reduza a quantidade. Sempre com base na individualidade", pontua.

Faixa etária, estilo de vida, nível de atividade física, fatores relacionados a doenças são variantes levadas em consideração no momento em que o profissional vai estimar a quantidade ideal de cada alimento, aponta Labidel.

No caso dos pães integrais, as profissionais chamam atenção para a necessidade de se observar a composição no rótulo dos produtos, pois nem sempre são, de fato, integrais.

De acordo com a profissional, o pão pode ser ingerido mesmo em dietas de baixo consumo de carboidratos. "Até porque é uma fonte de energia, principalmente para quem faz atividades físicas", diz.

A nutricionista Jamile Baptista indica, para quem já possui um cardápio personalizado para o emagrecimento, associar o pão a alguma proteína. "Como queijo, carne, frango, atum, junto com alface e tomate, para aumentar o valor nutricional do alimento."

Embora também não condene o pão francês em tempos de dieta, Baptista sugere o consumo em dias alternados.

Nesse sentido, a nutricionista indica substituí-lo, por exemplo, por pães de fermentação natural. "Ou então por outras variedades, como o pão de milho ou de farinha de amêndoa."