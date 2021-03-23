Pandemia no Brasil tem potencial de afetar países vizinhos, diz Opas

Etienne afirmou que, na última semana, cerca de 1,2 milhão de pessoas contraíram a covid-19 nas Américas, com os casos nos Estados Unidos e Canadá se estabilizando após sofrerem redução, no caso americano, e alta, no canadense. Ante a piora da pandemia na América Latina, Etienne alertou para a necessidade de acelerar a vacinação na região por meio da doação de doses de imunizantes por países que possuem excedentes. Ela informou ainda que a Opas espera 100 mil doses da iniciativa Covax nesta semana, além de mais 1,2 milhão já garantidas às Américas.

O diretor assistente da instituição, Jarbas Barbosa disse, porém, que a oferta de vacinas à América Latina deve seguir limitada nos próximos meses, e as doses que serão enviadas até o fim de março deverão ser distribuídas apenas aos grupos mais vulneráveis das populações de cada país. Etienne argumentou que as restrições e medidas de segurança sanitária devem persistir até que ao menos 70% das pessoas em cada uma das nações sejam vacinadas, número considerado seguro diante do objetivo de controlar a pandemia.