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Avanço perigoso

Pandemia no Brasil tem potencial de afetar países vizinhos, diz Opas

Segundo o gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri, 23 Estados brasileiros reportaram pelo menos 85% dos leitos ocupados, nível considerado "muito alto"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 mar 2021 às 15:16

Publicado em 23 de Março de 2021 às 15:16

Coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 285 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
A diretora-geral da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, disse nesta terça-feira, 23, que o Brasil registra um avanço perigoso da pandemia do coronavírus, em situação que também afeta países vizinhos, como a Venezuela, Bolívia e Peru, e requer a adoção de medidas restritivas pela população. Segundo o gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri, 23 Estados brasileiros reportaram pelo menos 85% dos leitos ocupados, nível considerado "muito alto" por Etienne.
Etienne afirmou que, na última semana, cerca de 1,2 milhão de pessoas contraíram a covid-19 nas Américas, com os casos nos Estados Unidos e Canadá se estabilizando após sofrerem redução, no caso americano, e alta, no canadense. Ante a piora da pandemia na América Latina, Etienne alertou para a necessidade de acelerar a vacinação na região por meio da doação de doses de imunizantes por países que possuem excedentes. Ela informou ainda que a Opas espera 100 mil doses da iniciativa Covax nesta semana, além de mais 1,2 milhão já garantidas às Américas.
O diretor assistente da instituição, Jarbas Barbosa disse, porém, que a oferta de vacinas à América Latina deve seguir limitada nos próximos meses, e as doses que serão enviadas até o fim de março deverão ser distribuídas apenas aos grupos mais vulneráveis das populações de cada país. Etienne argumentou que as restrições e medidas de segurança sanitária devem persistir até que ao menos 70% das pessoas em cada uma das nações sejam vacinadas, número considerado seguro diante do objetivo de controlar a pandemia.

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