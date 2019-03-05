Pancadaria encerra megabloco da Ludmilla no Rio

Bloco de carnaval Fervo da Lud terminou em confusão Crédito: Alexandre Durão/ESTADÃO CONTEÚDO

O desfile do bloco da cantora Ludmilla foi interrompido no início da tarde desta terça-feira (5), no centro do Rio, por causa de uma briga entre foliões.

Uma confusão na frente do carro de som da cantora fez a Polícia Militar lançar bombas de gás pouco antes de 12h30. Minutos depois, outras confusões foram registradas entre o público.

O Fervo da Lud é um dos maiores blocos do Carnaval carioca de 2019. Segundo os organizadores, cerca de 1 milhão de pessoas acompanhavam o cortejo.

Após a primeira confusão, a cantora parou de cantar. Os foliões pediam, sem sucesso, o retorno de Ludmilla. A previsão era do bloco tocar até 14h. Às 12h45, a assessoria da cantora anunciou o encerramento da apresentação.

Imagens da TV Globonews mostram brigas generalizadas e a Polícia Militar imobilizando um homem que estava brigando com militares.

O homem foi imobilizado após alguns minutos em que resistiu ao avanço dos policiais. Depois de ser imobilizado, imagens da TV mostraram o homem com o rosto ensanguentado.

O desfile acontece na avenida Primeiro de Março, uma das principais do centro.

SÃO PAULO

Em São Paulo, a prefeitura decidiu remanejar o desfile dos blocos programados para saírem na região do largo da Batata, na zona oeste de SP, na segunda (4) e nesta terça (5). Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), houve muita violência no local nestes últimos dias.

"Tivemos reuniões de emergência com a prefeitura. O posto de atendimento médico ficou lotado de gente agredida no sábado (2)", disse Zé Cury, do bloco Me Lembra que Eu Vou, que iria desfilar na tarde de segunda perto do largo.

O outro bloco que teve seu trajeto alterado foi o Não Serve Mestre. Os dois agora vão ocupar a esquina das ruas Teodoro Sampaio e Henrique Schaumman, também em Pinheiros.

"É um trajeto emergencial e escolhido por serem avenidas largas, que acomodam os blocos", disse Cury.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que "devido aos incidentes ocorridos ontem [sábado] e hoje no largo da Batata, quando foram realizados eventos não oficiais, a Secretaria Municipal das Subprefeituras decidiu remanejar, por questão de segurança, os trajetos dos blocos previstos para os dias 4 (segunda-feira) e 5 (terça-feira)".