Palmeiras e Flamengo vão encarar altitude; veja grupos da Libertadores

Foram sorteados na noite desta segunda-feira pela Conmebol os grupos da Copa Libertadores 2025. Dirigentes dos clubes participantes estiveram em Luque, no Paraguai, sede da entidade, para acompanhar a cerimônia da competição, que terá Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia como representantes brasileiros.

Conmebol sorteou grupos da Libertadores 2025 nesta segunda-feira Crédito: Conmebol

Cada equipe disputa seis jogos nessa fase da Libertadores, sendo três como mandante e outros três como visitante. As datas, horários e as emissoras que farão a transmissão de cada partida ainda serão revelados pela Conmebol nos próximos dias. As partidas da Libertadores terão transmissão de Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (streaming).

Os dois primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Libertadores. Os confrontos acontecem entre líderes e vice-líderes e serão definidos em um novo sorteio, em 4 de junho. Os terceiros colocados vão para a Copa Sul-Americana e disputam um playoff contra os vice-líderes deste torneio. A final da competição ainda não tem local definido e deve acontecer em 29 de novembro.

Grupos da Libertadores