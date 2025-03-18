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  • Palmeiras e Flamengo vão encarar altitude; veja grupos da Libertadores
Rumo à Glória eterna

Palmeiras e Flamengo vão encarar altitude; veja grupos da Libertadores

Brasil será representado por sete equipes nesta fase: Botafogo, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia

Publicado em 17 de Março de 2025 às 22:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2025 às 22:04
Foram sorteados na noite desta segunda-feira pela Conmebol os grupos da Copa Libertadores 2025. Dirigentes dos clubes participantes estiveram em Luque, no Paraguai, sede da entidade, para acompanhar a cerimônia da competição, que terá Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia como representantes brasileiros.
Conmebol sorteou grupos da Libertadores 2025 nesta segunda-feira
Conmebol sorteou grupos da Libertadores 2025 nesta segunda-feira Crédito: Conmebol
Cada equipe disputa seis jogos nessa fase da Libertadores, sendo três como mandante e outros três como visitante. As datas, horários e as emissoras que farão a transmissão de cada partida ainda serão revelados pela Conmebol nos próximos dias. As partidas da Libertadores terão transmissão de Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+ (streaming).
Os dois primeiros colocados ao término da fase de grupos se classificarão automaticamente para as oitavas de final da Libertadores. Os confrontos acontecem entre líderes e vice-líderes e serão definidos em um novo sorteio, em 4 de junho. Os terceiros colocados vão para a Copa Sul-Americana e disputam um playoff contra os vice-líderes deste torneio. A final da competição ainda não tem local definido e deve acontecer em 29 de novembro.
Grupos da Libertadores
  • Grupo A: Botafogo, Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI), Carabobo (VEN)
  • Grupo B: River Plate (ARG), Independiente Del Valle (EQU), Universitario (PER), Barcelona (EQU)
  • Grupo C: Flamengo, LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN), Central Córdoba (ARG)
  • Grupo D: São Paulo, Libertad (PAR), Talleres (ARG), Alianza Lima (PER)
  • Grupo E: Racing (ARG), Colo-Colo (CHI), Fortaleza, Atlético Bucaramanga (COL)
  • Grupo F: Nacional (URU), Internacional, Atlético Nacional (COL), Bahia 
  • Grupo G: Palmeiras, Bolívar, Sporting Cristal (PER), Cerro Porteño (PAR)
  • Grupo H: Peñarol (URU), Olimpia (PAR), Vélez Sarsfield (ARG), San Antonio (BOL)

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