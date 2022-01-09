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Pandemia

País tem 24.382 novos casos de Covid-19 e 44 mortes em 24 horas

O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 22.523.907 neste domingo (9); deste total, 21.634.074, ou 96%, se recuperaram da doença
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 jan 2022 às 19:12

Publicado em 09 de Janeiro de 2022 às 19:12

O novo coronavírus causa da Covid-19
País tem 24.382 novos casos de Covid-19 e 44 mortes em 24 horas Crédito: Freepik
O Brasil registrou 24.382 novos diagnósticos positivos de Covid-19, em 24 horas, segundo boletim divulgado hoje (9) pelo Ministério da Saúde. O número de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 22.523.907.
No total, 21.634.074 (96%) pessoas se recuperaram da doença. Há 269.852 pessoas em acompanhamento por equipes de saúde.
Foram notificadas 44 mortes, em 24 horas. Com esse número, o total de pessoas que perderam a vida para a pandemia alcançou 619.981.
Ainda há 2.830 mortes em investigação, em casos que demandam exames e procedimentos posteriores para saber se a causa foi a covid-19. Esse número não foi atualizado no boletim de hoje.
Em geral, os números são mais baixos aos domingos, segundas-feiras e dias seguintes aos feriados por causa da redução das equipes que fornecem os dados. Às terças-feiras e dois dias depois dos feriados, em geral, há mais registros diários pelo acúmulo de dados atualizado.

ESTADOS

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo da lista de estados com mais mortes por Covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (155.372), Rio de Janeiro (69.532) e Minas Gerais (56.743).
Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins e Acre não atualizaram os dados de casos e mortes hoje.

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