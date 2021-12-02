País segue tendência estável de transmissão da Covid-19

A publicação semanal mostra que no período de 21 a 27 de novembro, correspondente à Semana Epidemiológica 47, houve uma média diária de 9,2 mil casos confirmados e 230 mortes. Crédito: Pixabay

A publicação semanal mostra que no período de 21 a 27 de novembro, correspondente à Semana Epidemiológica 47, houve uma média diária de 9,2 mil casos confirmados e 230 mortes por covid-19. Esses valores representam um pequeno aumento do número de casos registrados (1,6% ao dia) e de óbitos (2,4% ao dia) em relação à semana anterior, de 14 a 20 de novembro.

O estudo também informa que a taxa de ocupação de leitos de UTI pela doença no Sistema Único de Saúde (SUS) segue em queda ou em estabilidade em quase todo o país. Os dados foram coletados no dia 29 e são apenas para internações de pacientes adultos. Apenas Rondônia, Pará e o Distrito Federal não fazem parte desse grupo.