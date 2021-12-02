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Boletim Observatório

País segue tendência estável de transmissão da Covid-19

Boletim Observatório Covid-19 informa que a taxa de ocupação de leitos de UTI pela doença no Sistema Único de Saúde (SUS) segue em queda ou em estabilidade em quase todo o país
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 dez 2021 às 17:52

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 17:52

Coronavírus
A publicação semanal mostra que no período de 21 a 27 de novembro, correspondente à Semana Epidemiológica 47, houve uma média diária de 9,2 mil casos confirmados e 230 mortes. Crédito: Pixabay
O país segue em uma tendência estável nos principais indicadores de transmissão da Covid-19, segundo o Boletim Observatório Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira (2).
A publicação semanal mostra que no período de 21 a 27 de novembro, correspondente à Semana Epidemiológica 47, houve uma média diária de 9,2 mil casos confirmados e 230 mortes por covid-19. Esses valores representam um pequeno aumento do número de casos registrados (1,6% ao dia) e de óbitos (2,4% ao dia) em relação à semana anterior, de 14 a 20 de novembro.
O estudo também informa que a taxa de ocupação de leitos de UTI pela doença no Sistema Único de Saúde (SUS) segue em queda ou em estabilidade em quase todo o país. Os dados foram coletados no dia 29 e são apenas para internações de pacientes adultos. Apenas Rondônia, Pará e o Distrito Federal não fazem parte desse grupo.
O boletim ressalta que os resultados acontecem por conta da campanha de vacinação da população brasileira.

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