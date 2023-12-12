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No Rio de Janeiro

Pai é preso suspeito de espancar e matar filha com golpes de cinto

Suspeito teria agredido a filha, de 8 anos, com golpes de cinto por causa de problemas na escola
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2023 às 11:51

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 11:51

Sirene; polícia; emergência
Sirene; polícia; emergência Crédito: Pixabay
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de matar a própria filha, de 8 anos, com golpes de cinto.
O homem disse ter espancado a filha para "corrigi-la" após problemas na escola, segundo informações da polícia.
Perícia constatou que a menina tinha várias lesões pelo corpo em decorrência das agressões sofridas. As áreas mais atingidas foram o tórax, os braços e a face. O cinto usado no espancamento foi apreendido.
Os familiares disseram aos investigadores que o suspeito, de 30 anos, tinha um comportamento aparentemente tranquilo. Não há relatos de agressões anteriores cometidas por ele contra a criança.
A família é natural do Benin, na África, mas a menina nasceu no Brasil -atualmente, eles moravam em Niterói. O suspeito, detido nesta terça-feira (12), vai responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, praticado por meio de tortura e contra menor de 14 anos. Se condenado, ele pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

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