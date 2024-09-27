Pai e filho são mortos dentro de casa por urso gigante que já tinha matado 35 cachorros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pai e um filho foram brutalmente mortos por um urso gigante, que invadiu a casa da família em em Luchegorsk, na Rússia, na última segunda-feira (23). Antes da fatalidade, o animal também atacou um abrigo e matou 35 cães.
De acordo com o The US Sun, a diretora do abrigo de animais Olga Zamyshlyaeva disse que os cães estavam acorrentados dentro de canis e não podiam escapar. O animal descontrolado teria contornado a cerca "de madeira frágil" e vagado para dentro do local. Ela disse que pegadas do urso foram descobertas na cena horrenda.
Após o ataque aos cães, o urso chegou à casa do senhor de 87 anos e de seu filho, de 56.
Com o acidente, a polícia isolou a área e começou as buscas pelo animal, que estava às soltas. Cerca de 10 horas depois, ele foi encontrado e abatidos pelos policiais. As suspeitas são que o urso estivesse infectado com raiva ou fugindo de caçadores.