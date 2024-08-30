Rússia produz série que imagina Biden como professor de inglês após deixar a Casa Branca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Joe Biden, 81, vai deixar a Presidência dos Estados Unidos para ceder o cargo a Kamala Harris ou a Donald Trump, mas não deve se aposentar tão cedo. Uma aventura na Rússia, em busca da verdadeira essência do país de Vladimir Putin, parece ser uma boa ideia. Pelo menos essa é a premissa da série "Goodbye", cujas filmagens já foram iniciadas pelo canal russo de entretenimento TNT.

A narrativa de comédia gira em torno da viagem de um Biden fictício à Rússia. Segundo o comunicado da empresa, o intuito do personagem será mergulhar na realidade russa e entender a alma local. O canal explica que "no enredo, o presidente quer descobrir por que suas sanções contra os russos não estão funcionando".

A ideia da série pode soar apenas como uma fantasia de roteiristas criativos e apaixonados por política internacional. Não é o que parece, no entanto.

Jornalistas independentes publicaram uma série de documentos que demonstram uma relação bastante próxima entre a Presidência e projetos audiovisuais. O conjunto de informações, conhecido como Kremlin Leaks, revela que o mote central é disseminar a própria narrativa de maneira sutil para o público.

A Revolução Ucraniana de Maidan, ocorrida em 2014, já foi objeto de uma série fictícia lançada no início deste ano. Segundo a versão do governo russo, o episódio seria um golpe de Estado patrocinado pelos EUA. A tentativa, nesse caso, é de justificar a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, que iniciou a guerra atual.

Já na história do Biden de mentirinha pós-Casa Branca, os produtores afirmam que o personagem inicia a trama perdendo seu passaporte. Por esse motivo, impossibilitado de sair do país, o futuro ex-presidente americano é forçado a viver em um apartamento russo comum e ganhar dinheiro para voltar para os EUA.