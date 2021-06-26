Paes anuncia vacinação de pessoas entre 43 e 47 anos na próxima semana no Rio

Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro Crédito: Folhapress

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou na tarde deste sábado (26) a antecipação do calendário da vacinação contra o coronavírus na capital fluminense.

De acordo com a nova atualização, pessoas a partir de 43 anos serão vacinadas na primeira semana de julho. Anteriormente, a vacinação desta faixa etária só ocorreria a partir do dia 12 do próximo mês.

Paes escreveu sobre o assunto em rede social: "Bora acelerar! A gente aqui transforma dificuldade em força para enfrentar os desafios. Vamos superar logo esse covid-19! Enquanto não chegamos lá vamos nos cuidando! Bora vacinar!".

Na publicação, junto com a divulgação do novo calendário, há a informação de que gestantes, puérperas e lactantes, com 18 anos ou mais, podem se vacinar todos os dias da semana.