Mais 942 mil doses da vacina da Janssem chegam ao Brasil neste sábado (26)

O Brasil recebeu, na manhã de hoje (26), 942 mil doses da vacina da Janssen contra a covid-19. A aeronave pousou às 6h29 no Aeroporto Internacional de Viracopos. A remessa completa o envio de um total de 3 milhões de doses do imunizante doadas pelo governo norte-americano. O primeiro lote, com pouco mais de 2 milhões de doses, chegou ontem (25) ao país.
Por meio de seu perfil na rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a chegada do segundo lote e destacou que o Brasil ultrapassou a marca de 129 milhões de vacinas contra a covid-19 distribuídas aos estados e municípios.
-Vacinas doadas pelos EUA: O 1º lote, com pouco mais de 2 milhões de doses da Janssen, chegou ontem! A outra remessa, com mais de 942 mil doses, chegou há pouco. No total, são 3 milhões de doses.
-O Brasil ultrapassou 129 milhões de vacinas distribuídas a estados e municípios. pic.twitter.com/EKmUHmgPp6 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 26, 2021
-O Brasil ultrapassou 129 milhões de vacinas distribuídas a estados e municípios. pic.twitter.com/EKmUHmgPp6 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 26, 2021