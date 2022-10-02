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Eleições 2022

Pacheco: Que eleitos assumam responsabilidade e derrotados reconheçam o resultado

O presidente do Senado fez uma alusão aos recentes ataques ao sistema eleitoral do País, promovidos em sua maioria pela base do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 17:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 out 2022 às 17:34
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), publicou na tarde deste domingo, 2, em suas redes sociais, mensagem na qual diz que espera, com as eleições deste domingo, 2, "a manutenção da democracia" no País. O senador destacou sua expectativa de que os vencedores assumam suas responsabilidades, e o derrotados "reconheçam o resultado".
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo nacional, em Brasília
Fachada do Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo nacional, em Brasília Crédito: José Cruz/ Agência Brasil
"Neste domingo, exercemos nosso direito livre ao voto, e o resultado que espero das urnas eletrônicas é a manutenção da democracia", afirmou Pacheco em sua postagem. "Que os eleitos assumam suas responsabilidades e, os derrotados, que reconheçam o resultado", publicou.
O presidente do Senado fez uma alusão aos recentes ataques ao sistema eleitoral do País, promovidos em sua maioria pela base do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Em diversas oportunidades, o chefe do Executivo atacou as urnas eletrônicas, dizendo, sem apresentar provas, que a eleição que o elegeu teria sido fraudada a favor de seu adversário.

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