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Senado Federal

Pacheco propõe adiamento da votação da MP da Eletrobras para quinta-feira

A decisão de Pacheco foi tomada após apelos de diversos senadores para adiar a análise da matéria;  parlamentares reclamaram de que não houve tempo hábil para analisar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jun 2021 às 18:54

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 18:54

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco
O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), propôs adiar a votação da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras para a quinta-feira (17), às 10 horas. O relator da proposta, senador Marcos Rogério (DEM-RO), divulgou nesta quarta-feira seu parecer e deve fazer a leitura da íntegra ainda na sessão deste dia 16 de junho.
"Os senhores e senhoras terão prazo suficiente para conhecimento pleno do parecer do senador Marcos Rogério, podendo naturalmente discuti-lo na data de amanhã e tomar a melhor decisão sobre aprovação ou não do parecer", disse o presidente do Senado.
A decisão de Pacheco foi tomada após apelos de diversos senadores para adiar a análise da matéria.
Os parlamentares reclamaram de que não houve tempo hábil para analisar o relatório.
Pacheco deverá decidir ainda nesta quarta sobre requerimento de impugnação de alguns trechos da proposta apresentado pelo Podemos.
Pacheco informou ainda que os senadores poderão apresentar propostas de destaques - sugestões que podem alterar o teor do texto - até a quinta às 9 horas.

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