Pacheco propõe adiamento da votação da MP da Eletrobras para quinta-feira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), propôs adiar a votação da Medida Provisória que abre caminho para privatização da Eletrobras para a quinta-feira (17), às 10 horas. O relator da proposta, senador Marcos Rogério (DEM-RO), divulgou nesta quarta-feira seu parecer e deve fazer a leitura da íntegra ainda na sessão deste dia 16 de junho.
"Os senhores e senhoras terão prazo suficiente para conhecimento pleno do parecer do senador Marcos Rogério, podendo naturalmente discuti-lo na data de amanhã e tomar a melhor decisão sobre aprovação ou não do parecer", disse o presidente do Senado.
A decisão de Pacheco foi tomada após apelos de diversos senadores para adiar a análise da matéria.
Os parlamentares reclamaram de que não houve tempo hábil para analisar o relatório.
Pacheco deverá decidir ainda nesta quarta sobre requerimento de impugnação de alguns trechos da proposta apresentado pelo Podemos.
Pacheco informou ainda que os senadores poderão apresentar propostas de destaques - sugestões que podem alterar o teor do texto - até a quinta às 9 horas.