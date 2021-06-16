Pacheco propõe adiamento da votação da MP da Eletrobras para quinta-feira

O presidente do Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

"Os senhores e senhoras terão prazo suficiente para conhecimento pleno do parecer do senador Marcos Rogério, podendo naturalmente discuti-lo na data de amanhã e tomar a melhor decisão sobre aprovação ou não do parecer", disse o presidente do Senado.

A decisão de Pacheco foi tomada após apelos de diversos senadores para adiar a análise da matéria.

Os parlamentares reclamaram de que não houve tempo hábil para analisar o relatório.

Pacheco deverá decidir ainda nesta quarta sobre requerimento de impugnação de alguns trechos da proposta apresentado pelo Podemos.