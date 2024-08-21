Pablo Marçal recebe doação de R$ 100 mil de bilionário do agronegócio

Pablo Marçal (PRTB) recebeu de R$ 100 mil reais do bilionário Helio Seibel para sua campanha à prefeitura de São Paulo. Ao lado de uma doação de mesmo valor do empresário Hélvio Paulo Ferro Filho, foi a maior quantia recebida pela campanha.

Helio Seibel controla o Grupo Ligna, ao lado do irmão Salo. Eles são donos da rede de insumos para marcenaria, Leo Madeiras, da incorporadora Espaço Negócios e da usina termoelétrica Gera Maranhão. O grupo também é acionista em produtoras de papel e foram um dos responsáveis pela implantação da gigante Leroy Merlin. Seu patrimônio é de R$ 2,5 bilhões, segundo a revista Forbes.

Alex Seibel, filho de Helio, é próximo ao coordenador do plano de governo de Marçal, Filipe Sabará. Juntos, eles fundaram a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade (ARCAH), uma instituição sem fins lucrativos que "promove o desenvolvimento social de pessoas em situação de vulnerabilidade".