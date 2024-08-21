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Doador dos bolsonaristas

Pablo Marçal recebe doação de R$ 100 mil de bilionário do agronegócio

Junto ao irmão, doador Helio Seibel é dono de rede de insumos para marcenaria, de incorporadora, de usina termoelétrica e tem patrimônio avaliado em R$ 2,5 bilhões; maioria dos beneficiados por suas doações são bolsonaristas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 ago 2024 às 22:23

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 22:23

Pablo Marçal (PRTB) recebeu de R$ 100 mil reais do bilionário Helio Seibel para sua campanha à prefeitura de São Paulo. Ao lado de uma doação de mesmo valor do empresário Hélvio Paulo Ferro Filho, foi a maior quantia recebida pela campanha.
Helio Seibel controla o Grupo Ligna, ao lado do irmão Salo. Eles são donos da rede de insumos para marcenaria, Leo Madeiras, da incorporadora Espaço Negócios e da usina termoelétrica Gera Maranhão. O grupo também é acionista em produtoras de papel e foram um dos responsáveis pela implantação da gigante Leroy Merlin. Seu patrimônio é de R$ 2,5 bilhões, segundo a revista Forbes.
Alex Seibel, filho de Helio, é próximo ao coordenador do plano de governo de Marçal, Filipe Sabará. Juntos, eles fundaram a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade (ARCAH), uma instituição sem fins lucrativos que "promove o desenvolvimento social de pessoas em situação de vulnerabilidade".
Em 2022, Seibel doou mais de R$ 1,3 milhão para campanhas na eleição federal. A maioria dos beneficiados foram bolsonaristas: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ricardo Salles (Novo) e o próprio Jair Bolsonaro (PL). A doação do bilionário ao ex-coach evidencia a divisão dos eleitores bolsonaristas entre Nunes, que tem apoio oficial do ex-presidente, e Marçal.

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