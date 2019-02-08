Operação para combater guerra entre facções deixa 14 mortos no Rio Crédito: stevepb/Pixabay

Uma ação de tropas de elite da Polícia Militar , do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque resultou na morte de 14 pessoas em comunidades em Catumbi e em Santa Tereza. A operação, realizada nesta sexta-feira (08), ocorreu devido a uma guerra entre facções rivais que lutam pelo domínio do tráfico de droga, iniciada na quarta-feira (06), nas comunidades da Coroa, Fallet e Fogueteiro, no bairro do Catumbi, e do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.

Numa casa na Rua Eliseu Visconti, no morro da Fallet, estavam escondidos mais de dez pessoas. Policiais do Choque receberam uma informação passada pelo Disque-Denúncia de que o local era um esconderijo de homens ligados ao tráfico de drogas.

Os criminosos reagiram à voz de prisão e atiraram contra os militares. No confronto, 13 bandidos ficaram feridos e foram levados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 13 pessoas que estiveram em confrontos com a PM chegaram mortos ao hospital, sendo que um 14º morreu em seguida e mais dois estão sendo socorridos na unidade de saúde.

“Desde a madrugada de hoje, as equipes policiais atuam nas comunidades devido a tiroteios na região, provocados por disputa entre grupos criminosos. A partir de denúncias e informações do Setor de Inteligência, foi feito vasculhamento em alguns pontos da comunidade da Fallet, nesta manhã. Policiais do Choque foram recebidos a tiros e houve confronto. Após cessarem os disparos, dez criminosos feridos foram encontrados em vias da comunidade e foram socorridos para o Hospital Municipal Souza Aguiar”, informou, em nota, a assessoria da Polícia Militar.

No Morro dos Prazeres, policiais do Bope apreenderam duas pistolas automáticas, dois rádios comunicadores e um aparelho telefônico após confronto com criminosos. Duas pessoas foram encontradas feridas, sendo também levadas ao Hospital Souza Aguiar.

Segundo a PM, a operação ainda está em andamento. Equipes do Batalhão de Choque atuam preventivamente no entorno das comunidades para evitar ações de vandalismo nos bairros do Catumbi.

APREENSÕES