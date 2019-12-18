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Investigação

Operação cumpre mandados de busca envolvendo Fabrício Queiroz

O nome dele consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2019 às 16:09

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 16:09

Fabrício Queiroz e Flávio Bolsonaro Crédito: Reprodução
O Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio de Janeiro confirmou que foram cumpridos nesta quarta-feira (18) 24 mandados de busca e apreensão no âmbito do procedimento investigatório criminal instaurado para apurar supostas movimentações suspeitas envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). Queiroz era lotado no gabinete do parlamentar quando era deputado estadual.
Em razão do sigilo das investigações, o Ministério Público disse que não pode oferecer mais informações. O nome de Fabrício Queiroz consta em um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que aponta uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta em nome do ex-assessor. O relatório integrou a investigação da Operação Furna da Onça, desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, que prendeu deputados estaduais no início de novembro.
No fim do ano passado, o MPRJ tentou ouvir o ex-assessor, mas ele não compareceu aos depoimentos justificando problemas de saúde. A mulher Márcia Oliveira de Aguiar e as filhas dele Nathália Melo de Queiroz e Evelyn Melo de Queiroz também faltaram ao depoimento, alegando que o acompanhavam em tratamento em São Paulo.

DEFESA

Em nota, a defesa de Fabrício Queiroz informou ter recebido a informação a respeito da busca e apreensão com tranquilidade e ao mesmo tempo surpresa, pois [a medida é] absolutamente desnecessária, uma vez que ele sempre colaborou com as investigações, já tendo, inclusive, apresentado todos os esclarecimentos a respeito dos fatos.

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Ademais, surpreende que mesmo o MP reconhecendo que o juízo de primeira instância seria incompetente para processar e julgar qualquer pedido relacionado ao ex-deputado o tenha feito e obtido a referida decisão, repita-se, de forma absolutamente desnecessária, completa a nota.
A reportagem está tentando contato com a defesa de Flávio Bolsonaro.
Com informações de Agência Brasil

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