Home
>
Brasil
>
Operação contra tráfico de mulheres realizada no Brasil e na Irlanda identifica 70 vítimas

Operação contra tráfico de mulheres realizada no Brasil e na Irlanda identifica 70 vítimas

No Brasil, foram mobilizados 120 policiais federais e sete servidores da Receita Federal, para dar cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em seis estados brasileiros

RAQUEL LOPES

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:39

Polícia Federal vai contar com reforço de pessoal em breve
Até o momento, foram identificadas cerca de 70 mulheres exploradas Crédito: Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Até o momento, foram identificadas cerca de 70 mulheres exploradas.

Recomendado para você

Matheus Milanez virou meme em junho, quando reclamou do horário de uma sessão ao ministro Alexandre de Moraes

Advogado de Heleno ficou famoso na internet ao pedir a Moraes para jantar

"O acordo de colaboração premiada de Mauro Cid é viciado, é mentiroso, é desprovido de provas. Vamos atacar todos os argumentos colocados pela defesa [dele]", diz o advogado José Luiz Oliveira Lima, que representa o general

Advogado de Braga Netto vai questionar delação de Mauro Cid em sustentação oral

Réu por crimes contra a democracia, ex-ministro acompanha julgamento de casa

Defesa de Heleno diz que distanciamento de Bolsonaro tirou general de trama golpista

As investigações apontam que o grupo criminoso atua desde 2017, sendo especializado no tráfico internacional de mulheres para exploração sexual, exercendo controle sobre as vítimas. Para ocultar e usufruir os altos ganhos ilegais, o grupo criminoso empregava diferentes mecanismos de lavagem de dinheiro, fraudes documentais e crimes financeiros.

Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, rufianismo, lavagem de dinheiro, falsidade documental, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a ordem tributária. A operação Cassandra contou com o apoio da Receita Federal e foi realizada em cooperação internacional com a Europol e a Garda National Protective Services Bureau, da Irlanda.

O país também deflagrou a Operation Rhyolite, voltada a apurar crimes praticados pelo mesmo grupo criminoso. No Brasil, foram mobilizados 120 policiais federais e sete servidores da Receita Federal, para dar cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Além dos mandados, a Justiça Federal também decretou 13 medidas restritivas de direitos.

Leia mais

Imagem - CBN Vitória ao vivo: entenda as mudanças para a emissão do visto americano

CBN Vitória ao vivo: entenda as mudanças para a emissão do visto americano

Imagem - Protesto de famílias de Vila Esperança no Centro de Vitória volta a afetar trânsito

Protesto de famílias de Vila Esperança no Centro de Vitória volta a afetar trânsito

Imagem - Medicina regenerativa: entenda os benefícios para a pele

Medicina regenerativa: entenda os benefícios para a pele

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais