Operação contra tráfico de mulheres realizada no Brasil e na Irlanda identifica 70 vítimas

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:39
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (3) uma operação para desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual. Até o momento, foram identificadas cerca de 70 mulheres exploradas.
As investigações apontam que o grupo criminoso atua desde 2017, sendo especializado no tráfico internacional de mulheres para exploração sexual, exercendo controle sobre as vítimas. Para ocultar e usufruir os altos ganhos ilegais, o grupo criminoso empregava diferentes mecanismos de lavagem de dinheiro, fraudes documentais e crimes financeiros.
Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, rufianismo, lavagem de dinheiro, falsidade documental, crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes contra a ordem tributária. A operação Cassandra contou com o apoio da Receita Federal e foi realizada em cooperação internacional com a Europol e a Garda National Protective Services Bureau, da Irlanda.
O país também deflagrou a Operation Rhyolite, voltada a apurar crimes praticados pelo mesmo grupo criminoso. No Brasil, foram mobilizados 120 policiais federais e sete servidores da Receita Federal, para dar cumprimento a cinco mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso. Além dos mandados, a Justiça Federal também decretou 13 medidas restritivas de direitos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o