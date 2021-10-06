ONU diz que Bolsonaro deveria ser punido por usar crianças fardadas em eventos

O presidente Jair Bolsonaro posa com criança empunhando uma arma de brinquedo em evento em Belo Horizonte. Crédito: Isac Nóbrega/PR

Na última quinta-feira (30), em evento em Belo Horizonte com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Bolsonaro recebeu no palco uma criança de seis anos que empunhava uma arma de brinquedo. O presidente simulou que atirava para cima e carregou a criança sobre os ombros.

Após a repercussão do evento, 80 entidades de direitos humanos recorreram à ONU no domingo (3) argumentando que o presidente "utiliza de crianças para estimular a política de armamento brasileiro".

Em resposta a jornalistas, o Comitê de Direito das Crianças da ONU afirmou que "tais práticas devem ser proibidas e criminalizadas, e aqueles que envolvem crianças em hostilidades devem ser investigados, processados e sancionados".

O órgão afirmou ainda que "condena nos termos mais veementes o uso de crianças pelo presidente Bolsonaro, vestidas de militar e segurando o que parece ser uma arma de fogo, para promover sua agenda política".

A entidade lembra também que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança e tem a obrigação, nas palavras do comitê, de garantir que "crianças não participem de hostilidades ou de quaisquer atividades relacionadas a conflitos".

Por fim, o comitê pede que as imagens da criança não sejam mais reproduzidas.