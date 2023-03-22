Ônibus é atingido por disparos e três pessoas ficam feridas

Estilhaços do para-brisa caíram nas catracas do ônibus em Brás de Pina Crédito: Reprodução/TV Globo

Três pessoas ficaram feridas após um ônibus ser atingido por pelo menos seis disparos na noite desta terça-feira, 21, no bairro de Brás de Pina, na zona norte do Rio. Uma passageira foi ferida nas costas, enquanto o motorista do ônibus e outro passageiro se machucaram com estilhaços.

O caso aconteceu por volta das 23h no ônibus que faz a linha entre os bairros de Bonsucesso e Irajá. Os tiros atingiram o para-brisa do veículo, e os passageiros tentaram se proteger se jogando ao chão do coletivo.

De acordo com testemunhas citadas pela TV Globo, os disparos teriam partido de criminosos de facções rivais que trocavam tiros na região. Um deles teria, inclusive, tentado se proteger atrás da porta do ônibus.

Tiroteios

Em nota, a Polícia Militar do Estado informou que PMs do 16º BPM foram informados sobre o ônibus alvejado. Ao chegarem ao local, encontraram duas pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha).