Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Ônibus é atingido por disparos e três pessoas ficam feridas
No Rio de Janeiro

Ônibus é atingido por disparos e três pessoas ficam feridas

Ônibus foi alvejado em uma região que tem acontecido confrontos entre traficantes e policiais

Publicado em 22 de Março de 2023 às 12:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 mar 2023 às 12:23
Estilhaços do para-brisa caíram nas catracas do ônibus em Brás de Pina
Estilhaços do para-brisa caíram nas catracas do ônibus em Brás de Pina Crédito: Reprodução/TV Globo
Três pessoas ficaram feridas após um ônibus ser atingido por pelo menos seis disparos na noite desta terça-feira, 21, no bairro de Brás de Pina, na zona norte do Rio. Uma passageira foi ferida nas costas, enquanto o motorista do ônibus e outro passageiro se machucaram com estilhaços.
O caso aconteceu por volta das 23h no ônibus que faz a linha entre os bairros de Bonsucesso e Irajá. Os tiros atingiram o para-brisa do veículo, e os passageiros tentaram se proteger se jogando ao chão do coletivo.
De acordo com testemunhas citadas pela TV Globo, os disparos teriam partido de criminosos de facções rivais que trocavam tiros na região. Um deles teria, inclusive, tentado se proteger atrás da porta do ônibus.

Tiroteios 

Em nota, a Polícia Militar do Estado informou que PMs do 16º BPM foram informados sobre o ônibus alvejado. Ao chegarem ao local, encontraram duas pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha).
A região onde ocorreram os disparos tem registrado confrontos envolvendo traficantes nos últimos dias. Na segunda-feira, 20, dois suspeitos morreram após em ação policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rio de Janeiro Polícia Militar Crime Organizado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados