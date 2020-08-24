Números serão 'positivos' no final, diz Pazuello, apesar de 115 mil mortos

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello agradeceu aos profissionais de saúde que atuam no enfrentamento à Covid-19 Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Apesar de o Brasil já registrar cerca de 115 mil mortos pela covid-19 , o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello , disse nesta segunda-feira (24), que, no fim da crise, os números do País sobre a pandemia serão "muito positivos". Durante evento de inauguração de unidade de apoio ao diagnóstico da Covid-19 em unidade da Fiocruz no Ceará, Pazuello afirmou que o trabalho do SUS será reconhecido como "a grande resposta à pandemia no mundo".

"Não estou falando apenas de números, que serão muito positivos no final, quando colocarmos cálculos com relação à população brasileira e, infelizmente, às perdas. Estou falando do que fizemos para o combate à pandemia. O que nos entregamos, chegamos na ponta da linha", disse o ministro interino.

Pazuello repetiu que a nova orientação do ministério é procurar imediatamente o médico, em caso de suspeita da covid-19. Se a doença for confirmada, a medicação deve ser receitada o quanto antes, declarou.

Por ordem do presidente Jair Bolsonaro, o ministério recomenda tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina como principais fármacos, apesar de não haver comprovação científica sobre segurança e eficácia das drogas contra a covid-19.

"Se tivéssemos feito isso (tratamento precoce) desde o início, teríamos tido menos mortes no País. Estou falando isso alinhado com todos os conselhos (de Estados e municípios)", disse Pazuello. Sem apresentar evidências, o ministro ainda afirmou que o risco de morrer cai "drasticamente" se a medicação for aplicada logo nos primeiros sintomas.

DIAGNÓSTICO

A ideia do governo é que a unidade de apoio ao diagnóstico da Fiocruz no Ceará libere até 10 mil resultados diários de testes do tipo RT-PCR (molecular), padrão ouro para diagnóstico da doença. A rede pública fez 2,18 milhões de exames deste tipo durante a pandemia. O número é menos de 10% da meta do governo federal, de 22,4 milhões.

Foram 15,5 mil exames por dia em julho, em média. A promessa do governo é chegar a 115 mil em até 2 meses. Como o Estadão revelou, mais de 9,8 milhões de testes moleculares estavam encalhados no ministério no fim de julho.

Pazuello voltou a minimizar a falta de testes no País. Ele disse que o importante é o exame clínico, feito pelo médico, que também pode confirmar o diagnóstico. "A ampliação da capacidade de testagem não está atrasada. Há mais de 60 dias que o diagnóstico é clínico", disse ele.

O general afirmou que o uso dos testes é importante para dar "condições de decisões" a gestores públicos. Especialistas, no entanto, afirmam que a testagem em larga escala é essencial para, por exemplo, isolar contatos de pessoas que foram infectadas e podem sequer apresentar sintomas.

VACINAS

O ministro interino disse que o governo acompanha e "torce" para que tratativas de governos estaduais com produtoras de vacinas tenham sucesso. O governo de São Paulo fechou acordo para produção e testes entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Além disso, a Tecpar, do governo Paraná, negocia a produção da Sputnik V, vacina desenvolvida pela Rússia

A aposta do Brasil é no modelo desenvolvido pela Universidade de Oxford e a farmacêutica britânica AstraZeneca. A ideia é que a Fiocruz receba, processe e distribua ao menos 100 milhões de doses da droga. O presidente Bolsonaro tem criticado a parceria de São Paulo com farmacêutica chinesa.