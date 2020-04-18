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Coronavírus

Número de mortes por Covid-19 chega a 2.352 no Brasil

Em um único dia foram 2.917 novos registros de pessoas contaminadas com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 18:21

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 18:21

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Brasil registrou 211 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o número de óbitos por Covid-19 passou para 2.352 neste sábado (18), de acordo com dados divulgados há pouco pelo Ministério da Saúde.
Em um único dia foram 2.917 novos registros de pessoas contaminadas com a doença. No total, o Ministério da Saúde tem a informação de que 36.599 testaram positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade está em 6,4%, a mesma registrada ontem.
A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,9% dos casos, seguida pelo Nordeste (23,2%), Norte (9,3%), Sul (7,5%) e Centro-Oeste (4,0%).
Em São Paulo, Estado com maior número de casos e de mortes decorrentes da doença no País, há registro de 13.894 pessoas infectadas e 991 óbitos, um aumento de 63 mortes em relação aos números de ontem.
O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 4.543 casos confirmados e 387 mortes, seguido pelo Ceará (3.034 casos confirmados de Covid-19 e 176 mortes), Pernambuco (2.193 casos e 205 mortes registradas), e Amazonas (1.897 casos registrados e 161 mortes).

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