Número de mortes por Covid-19 chega a 2.352 no Brasil

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

Em um único dia foram 2.917 novos registros de pessoas contaminadas com a doença. No total, o Ministério da Saúde tem a informação de que 36.599 testaram positivo para o novo coronavírus até o momento. A taxa de letalidade está em 6,4%, a mesma registrada ontem.

A região mais afetada pelo novo coronavírus é o Sudeste, com 55,9% dos casos, seguida pelo Nordeste (23,2%), Norte (9,3%), Sul (7,5%) e Centro-Oeste (4,0%).

Em São Paulo, Estado com maior número de casos e de mortes decorrentes da doença no País, há registro de 13.894 pessoas infectadas e 991 óbitos, um aumento de 63 mortes em relação aos números de ontem.