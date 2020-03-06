Número de desaparecidos no litoral de São Paulo sobe para 49

Trabalhos continuam no Morro do João Guarda, em Guarujá Crédito: Paula Paiva Paulo/G1

O número de desaparecidos nos deslizamentos da Baixada Santista subiu de 41 para 49, segundo dados atualizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (6).

Já é a segunda vez que os dados de desaparecidos sobem. Na quarta-feira (4), os bombeiros buscavam 22 pessoas.

Segundo o tenente-coronel Henguel Ricardo Pereira, diretor estadual de Proteção e Defesa Civil, o número aumentou após um trabalho de triagem feito pelo órgão com os bombeiros e assistentes sociais.

"Fizemos um cruzamento de informações, que fez com que o número aumentasse. Isso demorou um pouco", explicou.

Pereira ainda disse que há a possibilidade de que famílias inteiras tenham sido soterradas e, por isso, ninguém havia dado informações sobre o eventual desaparecimento delas, por exemplo. "Graças ao trabalho de assistentes sociais que já atuavam nas regiões afetadas, conseguimos levantar nomes de pessoas que estão desaparecidas", explicou o tenente-coronel.

Ele ainda afirmou que existe a possibilidade de o número de desaparecidos aumentar novamente.

Segundo a Defesa Civil, as chances de que sobreviventes sejam localizados em meio à terra diminuem a cada segundo.

Até o momento, foram confirmadas 30 mortes, sendo 24 no Guarujá (86 km de SP), quatro em Santos (72 km de SP) e duas em São Vicente (65 km de SP).