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Chuvas em SP

Número de desaparecidos no litoral de São Paulo sobe para 49

Segundo o tenente-coronel Henguel Ricardo Pereira, diretor estadual de Proteção e Defesa Civil, o número aumentou após um trabalho de triagem feito pelo órgão

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:30
Trabalhos continuam no Morro do João Guarda, em Guarujá Crédito: Paula Paiva Paulo/G1
O número de desaparecidos nos deslizamentos da Baixada Santista subiu de 41 para 49, segundo dados atualizados pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (6).
Já é a segunda vez que os dados de desaparecidos sobem. Na quarta-feira (4), os bombeiros buscavam 22 pessoas.
Segundo o tenente-coronel Henguel Ricardo Pereira, diretor estadual de Proteção e Defesa Civil, o número aumentou após um trabalho de triagem feito pelo órgão com os bombeiros e assistentes sociais.
"Fizemos um cruzamento de informações, que fez com que o número aumentasse. Isso demorou um pouco", explicou.
Pereira ainda disse que há a possibilidade de que famílias inteiras tenham sido soterradas e, por isso, ninguém havia dado informações sobre o eventual desaparecimento delas, por exemplo. "Graças ao trabalho de assistentes sociais que já atuavam nas regiões afetadas, conseguimos levantar nomes de pessoas que estão desaparecidas", explicou o tenente-coronel.
Ele ainda afirmou que existe a possibilidade de o número de desaparecidos aumentar novamente.
Segundo a Defesa Civil, as chances de que sobreviventes sejam localizados em meio à terra diminuem a cada segundo.
Até o momento, foram confirmadas 30 mortes, sendo 24 no Guarujá (86 km de SP), quatro em Santos (72 km de SP) e duas em São Vicente (65 km de SP).
Dos 49 desaparecidos, 44 são de Guarujá, quatro, de Santos e um, de São Vicente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 26 corpos de vítimas foram liberados às famílias pelo IML.

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