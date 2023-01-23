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Ataques em Brasília

Novo depoimento de Anderson Torres à PF é adiado para 2 de  fevereiro

Ex-ministro de Bolsonaro e  ex-secretário da Segurança Pública do DF é investigado por suposta leniência durante atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2023 às 12:05

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 12:05

BRASÍLIA (DF) - Após ficar em silêncio diante de agentes da Polícia Federal na semana passada, Anderson Torres teve adiada nesta segunda-feira (23) sua nova tentativa de depoimento à PF, em Brasília. 
O depoimento foi remarcado para as 10h30 de 2 de fevereiro, e o adiamento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado liberou à defesa de Torres o acesso à investigação, que é sigilosa. 
O ex-secretário da Segurança Pública do DF é investigado por suposta leniência durante os atos golpistas contra os prédios dos Três Poderes em 8 de janeiro. Ele nega as acusações.
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF Crédito: Isac Nóbrega/PR
A audiência estava prevista para as 10h30, mas não ocorreu. Por enquanto, não há nova data agendada para o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL).
Na primeira tentativa, na semana passada, Torres não se manifestou, acompanhado dos advogados, que alegaram não terem tido acesso a todos os autos dos inquéritos.
No dia do ataque de radicais bolsonaristas, o então secretário estava de férias nos Estados Unidos.

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