Novo depoimento de Anderson Torres à PF é adiado para 2 de  fevereiro

BRASÍLIA (DF) - Após ficar em silêncio diante de agentes da Polícia Federal na semana passada, Anderson Torres teve adiada nesta segunda-feira (23) sua nova tentativa de depoimento à PF, em Brasília.

O depoimento foi remarcado para as 10h30 de 2 de fevereiro, e o adiamento foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). O magistrado liberou à defesa de Torres o acesso à investigação, que é sigilosa.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do DF Crédito: Isac Nóbrega/PR

A audiência estava prevista para as 10h30, mas não ocorreu. Por enquanto, não há nova data agendada para o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro (PL).

Na primeira tentativa, na semana passada, Torres não se manifestou, acompanhado dos advogados, que alegaram não terem tido acesso a todos os autos dos inquéritos.