Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Nove ex-ministros do Meio Ambiente pedem que europeus ajudem à Amazônia
Pandemia

Nove ex-ministros do Meio Ambiente pedem que europeus ajudem à Amazônia

Os ex-titulares da pasta declaram que a Amazônia brasileira está sendo devastada por uma "dupla calamidade pública, ambiental e de saúde"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 09:17

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:17

Governo do Amazonas transferiu na última quinta-feira (14), 90 pacientes para os Estados do Maranhão, Piauí e Distrito Federal.
Crise hospitalar tem atingido o Amazonas e Estados vizinhos Crédito: Yago Frota/Photo Premium/Folhapress
Nove ex-ministros do Meio Ambiente do Brasil fizeram um "veemente e emocionado apelo" aos líderes de França, Alemanha e Noruega para que ajudem a população da Amazônia brasileira no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e do colapso regional do sistema de atendimento em saúde.
Em carta endereçada ao presidente Emmanuel Macron e às primeiras-ministras Angela Merkel e Erna Solberg, os ex-titulares da pasta declaram que a Amazônia brasileira está sendo devastada por uma "dupla calamidade pública, ambiental e de saúde, que necessita da urgente solidariedade e colaboração de países amigos interessados de forma genuína e desinteressada na solução dos problemas amazônicos".
O documento é assinado por José Goldemberg, Rubens Ricupero, Gustavo Krause, Izabela Teixeira, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Minc e Edson Duarte.
Em junho de 2020, o mesmo grupo havia subscrito a outra manifestação pública que denunciava de iminentes retrocessos na legislação sócio-ambiental, promovidos por "excessos e omissões do Poder Executivo federal".

Veja Também

Fura-filas da vacina não terão direito à segunda dose, decide Justiça do Amazonas

A carta de junho chamava o governo federal de anticientífico e apontava suas ações na pandemia como responsáveis por transformar "o desafio da Covid-19 na mais grave tragédia epidemiológica da história recente do Brasil".
Desta vez, os ex-ministros citam as altas cifras de desmatamento e as queimadas florestais ocorridas em 2020 como preâmbulo da tragédia humanitária que assola a região em 2021 com a crise hospitalar no Amazonas e Estados vizinhos, destacando como as vulnerabilidades regionais - isolamento, pobreza, falta de infraestrutura - agravam o quadro de seus mais de 30 milhões de habitantes.
E pedem doações de materiais, equipamentos e medicamentos especificados numa lista em que constam cilindros de oxigênio, concentrador de oxigênio, usinas de produção de oxigênio medicinal, equipamentos para a instalação de UTIs, macas e oxímetros.
Os ex-ministros ainda pedem que Macron, Merkel e Solberg sejam intermediários deste pedido de socorro junto aos governos de outros países desenvolvidos.

Veja Também

Amazonas impõe restrição de circulação válida por 24 horas durante dez dias

Amazonas receberá cota extra de vacinas para frear pandemia

Pazuello garante 5% da carga de vacinas da AstraZeneca para o Amazonas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Meio Ambiente Amazônia Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados