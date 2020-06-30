Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Nova versão do PL das Fake News prevê exclusão imediata de conteúdo violento
Projeto de Lei

Nova versão do PL das Fake News prevê exclusão imediata de conteúdo violento

A versão protocolada diz que o provedor de rede social poderá adotar medidas imediatas de indisponibilização de conteúdos também quando verificar risco de indução ao suicídio e à pedofilia

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:30
Imagem de fake news
Segundo especialistas, versão protocolada retirou um dos pontos mais controversos do projeto de lei das fake news Crédito: shutterstock
O relator do Projeto de Lei (PL) das Fake News, senador Ângelo Coronel (PSD-BA), incluiu em novo texto a possibilidade de exclusão imediata de conteúdos de incitação à violência e que induzam ao erro pelo uso de áudio, vídeo ou imagem deliberadamente alterado ou fabricado. A versão protocolada nesta segunda-feira (29), diz que o provedor de rede social poderá adotar medidas imediatas de indisponibilização de conteúdos também quando verificar risco de indução ao suicídio e à pedofilia.
"Adicionou-se ao novo substitutivo que quando houver risco de dano imediato de difícil reparação, de segurança da informação ou do usuário, de grave comprometimento da usabilidade da aplicação, de incitação à violência, indução ao suicídio, indução à pedofilia ou da chamada deep fake, a exclusão do conteúdo também será imediata", diz documento enviado pelo senador.
Segundo Diogo Rais, cofundador do Instituto Liberdade Digital e professor de direito eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie, esse era um dos pontos controversos do projeto de lei. "A redação anterior previa um procedimento longo e burocrático para que as plataformas pudessem remover conteúdo, porém, não considerava a gravidade e especificidade de cada conteúdo, como pornografia infantil."
Uma das propostas mais criticadas por especialistas foi retirada na versão da última quinta-feira (25), que exigia que o usuário fornecesse CPF e número de telefone para abrir conta em rede social ou aplicativo de mensagem. Na nova proposta, os documentos pessoais só são exigidos em caso de denúncias feitas contra determinada conta.

Veja Também

Entenda o projeto de lei sobre fake news, pronto para ser votado no Senado

Outra mudança na versão desta segunda foi a exclusão do artigo 19, segundo o qual os provedores de aplicação de internet deveriam remunerar empresas jornalísticas, profissionais do jornalismo e autores de obras artísticas pelo uso de seus conteúdos.

PRIVACIDADE

O texto protocolado nesta segunda manteve o artigo que prevê que os serviços de mensageria privada devem guardar os registros dos envios de mensagens veiculadas em encaminhamentos em massa pelo prazo de três meses. Segundo Diogo Rais, trata-se de um risco à privacidade dos cidadãos.
"A criptografia pode ser vista como um meio para cometer crimes, mas é um meio de milhões de pessoas trocarem mensagens com privacidade. Quebrar o sigilo dessa privacidade é um custo alto e mais um poder para um Estado já muito poderoso. Com esse artigo, você vulnerabiliza a criptografia de milhões de pessoas em nome de uma pseudo-segurança, já que o crime organizado e os mais ricos têm outros meios", diz o advogado.

Veja Também

Projeto das fake news prevê rastrear mensagens e exigência de documento para ter rede social

Lei de fake news será "tornozeleira eletrônica" para milhões de pessoas, diz diretor do WhatsApp

Acusados de fake news pedem que Bolsonaro autorize PF a descumprir inquérito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados