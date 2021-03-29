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Atenção, candidatos!

Notas do Enem 2020 serão divulgadas nesta segunda após as 18h

Estarão disponíveis para consulta os resultados das provas impressa e digital. As notas dos que ainda não terminaram o ensino médio só estarão disponíveis em 28 de maio

Publicado em 29 de Março de 2021 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2021 às 16:18
Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda (29)
Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda (29) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
 As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 serão divulgadas nesta segunda-feira a partir das 18h, segundo o Inep, órgão responsável pela prova.
Os candidatos poderão acessar os resultados na página do participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).
Estarão disponíveis para consulta os resultados das provas impressa e digital, que foi aplicada pela primeira vez neste ano. Já as notas dos treineiros, quem ainda não terminou o ensino médio, só estarão disponíveis em 28 de maio.
Só estará disponível para consultado o resultado individual. Para conferir o boletim de desempenho, é preciso acessar a página do participante com os dados do login. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o Ministério da Educação disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161.

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Como o Enem deste ano teve de ser adiado por causa da pandemia, as notas dessa edição só poderão ser usadas neste primeiro semestre para ingresso em universidades públicas, com o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).
As inscrições vão de 6 a 9 de abril e o resultado da chamada regular será divulgado em 13 de abril. Por meio do programa, alunos podem utilizar a nota da prova para ingressarem em instituições públicas de ensino superior.
O Prouni (Programa Universidade Para Todos) e Fies (Financiamento Estudantil) já encerraram o prazo de inscrições para a seleção do primeiro semestre. O MEC, no entanto, afirma que estão previstos novos editais para os dois programas para o segundo semestre. Os cronogramas ainda não foram definidos.

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