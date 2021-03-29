Notas do Enem 2020 serão divulgadas nesta segunda após as 18h

Notas do Enem serão divulgadas nesta segunda (29) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2020 serão divulgadas nesta segunda-feira a partir das 18h, segundo o Inep, órgão responsável pela prova.

Os candidatos poderão acessar os resultados na página do participante (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/).

Estarão disponíveis para consulta os resultados das provas impressa e digital, que foi aplicada pela primeira vez neste ano. Já as notas dos treineiros, quem ainda não terminou o ensino médio, só estarão disponíveis em 28 de maio.

Só estará disponível para consultado o resultado individual. Para conferir o boletim de desempenho, é preciso acessar a página do participante com os dados do login. Em caso de dúvidas ou dificuldades, o Ministério da Educação disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161.

Como o Enem deste ano teve de ser adiado por causa da pandemia, as notas dessa edição só poderão ser usadas neste primeiro semestre para ingresso em universidades públicas, com o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

As inscrições vão de 6 a 9 de abril e o resultado da chamada regular será divulgado em 13 de abril. Por meio do programa, alunos podem utilizar a nota da prova para ingressarem em instituições públicas de ensino superior.