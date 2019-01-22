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Ensino Superior

No primeiro dia de inscrições, site do Sisu apresenta lentidão

Ministério da Educação reconhece o problema e diz que o sistema está em processo de normalização até o final do dia

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 17:52

Publicado em 

22 jan 2019 às 17:52
Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução
Quem tenta entrar no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira (22), primeiro dia de inscrições, está enfrentando dificuldades. Em alguns momentos, o site nem sequer carrega.
O Ministério da Educação reconheceu o problema e afirmou que o Sisu "registrou uma lentidão na manhã desse primeiro dia de inscrições devido ao grande número de acessos", mas que o "sistema está em processo de normalização até o final do dia". De acordo com a pasta, até 12h foram realizadas 441.157 inscrições. Até o momento, está mantido que o prazo final para as inscrições vai até as 23h59 da sexta-feira (25), pelo horário Brasília.
O processo seletivo, aplicado desde 2010, é o mecanismo utilizado por universidades públicas para oferecer vagas a estudantes que realizaram o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Além de ter feito a edição de 2018 do exame, os candidatos precisam ter alcançado nota superior a zero na prova de Redação. Para a edição do primeiro semestre de 2019, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino superior de todo o País.
> Na 5ª vez buscando vaga em Medicina, estudante tira nota mil na redação

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