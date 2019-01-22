No primeiro dia de inscrições, site do Sisu apresenta lentidão

Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) Crédito: Reprodução

Quem tenta entrar no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) nesta terça-feira (22), primeiro dia de inscrições, está enfrentando dificuldades. Em alguns momentos, o site nem sequer carrega.

O Ministério da Educação reconheceu o problema e afirmou que o Sisu "registrou uma lentidão na manhã desse primeiro dia de inscrições devido ao grande número de acessos", mas que o "sistema está em processo de normalização até o final do dia". De acordo com a pasta, até 12h foram realizadas 441.157 inscrições. Até o momento, está mantido que o prazo final para as inscrições vai até as 23h59 da sexta-feira (25), pelo horário Brasília.