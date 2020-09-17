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Mais de 134 mil mortes

No Nordeste, Bolsonaro volta a ignorar pandemia e causa aglomeração

Em vídeo divulgado nas redes sociais do presidente, Bolsonaro aparece sem máscara de proteção cumprimentando apoiadores

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 20:18
O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Nordeste
O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Nordeste Crédito: Alan Santos/PR
Contrariando orientações sanitárias de distanciamento social, a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo município de Missão Velha, no Ceará, fez pessoas se aglomerarem para ver o chefe do Executivo, nesta quinta-feira, 17. Em vídeo divulgado nas redes sociais do presidente, Bolsonaro aparece sem máscara de proteção cumprimentando apoiadores. Segundo a publicação, a visita foi uma "parada não prevista".
Nas imagens, Bolsonaro também aparece jogando sinuca e tomando um refrigerante em um estabelecimento comercial. Nesta quinta-feira, o chefe do Executivo viajou ao Nordeste para participar da inauguração de usina fotovoltaica em Coremas (PB). Mais cedo, como tem feito em suas viagens, o presidente já havia compartilhado imagens cumprimentando apoiadores quando chegou à Juazeiro do Norte (CE) e à Coremas.
Pela manhã, durante o evento, Bolsonaro fez um discurso no qual disse que o Brasil é o País "que mais preserva o meio ambiente", sem citar, no entanto, a alta no desmatamento na Amazônia ou o combate à queimadas no Pantanal.
Desde o fim de julho, quando anunciou estar curado da covid-19, Bolsonaro tem realizado viagens semanais pelo Brasil para eventos sobre ações do governo e de inauguração de obras de infraestrutura. Amanhã, o chefe do Executivo estará no Mato Grosso para uma visita a uma usina e para cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural.

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