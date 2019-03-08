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Violência e feminicídio

No Dia Internacional da Mulher, usuárias tuítam frase de protesto

O crime hediondo de Feminicídio está previsto no Código Penal desde 2015 e tem pena de reclusão de 12 a 30 anos -período maior do que o de 6 a 20 anos em caso de homicídio simples

Publicado em 08 de Março de 2019 às 17:54

Publicado em 

08 mar 2019 às 17:54
Protesto no Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, pelo fim da violência contra as mulheres Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Na luta contra o feminicídio e a violência doméstica, usuárias no Twitter começaram a postar no Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira (08), a frase "parem de nos matar".
"Eu fico pensando na apatia e passividade das pessoas perante os casos de agressão e feminicídio. Enquanto nos matam no meio da rua, em festas, lugares públicos em geral, quem assiste se cala, não reage, não ajuda. Não dá pra entender", afirmou uma internauta.
O crime hediondo está previsto no Código Penal desde 2015 e tem pena de reclusão de 12 a 30 anos -período maior do que o de 6 a 20 anos em caso de homicídio simples. Segundo levantamento feito pela Folha para marcar a data, foram contabilizadas 179 vítimas de violência em janeiro deste ano -sendo que 119 delas morreram.
Ainda de acordo com a análise, 71% de todas essas mulheres foram atacadas pelo atual ou ex-companheiro.
Em 2018, foram registradas 2.159 tentativas de assassinatos de mulheres, segundo levantamento feito pela reportagem junto às secretarias de Segurança das 27 unidades federativas.
"Não queremos flores, queremos que parem de nos matar" foi uma frase reproduzida por diversas usuárias.
Houve ainda resposta a declarações da ministra Damares Alves nesta quarta. A ministra de Bolsonaro afirmou que o novo governo vai ensinar meninos a levar flores e a abrir porta do carro para as mulheres. "Esquece flores e abrir portas. Ensinem a nos respeitar e PAREM DE NOS MATAR", tuitou uma internauta.

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