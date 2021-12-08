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Premiação acumulada

Ninguém acertou a Mega-Sena; prêmio acumula em R$ 40 milhões

A quina registrou 46 apostas vencedoras, no qual cada uma pagará R$ 46.912,51. Já a quadra teve 3.051 apostas ganhadoras, portanto, pagará individualmente um prêmio de R$ 1.010,43
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

08 dez 2021 às 08:16

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 08:16

Uma única aposta de Colatina, no Espírito Santo, levou o prêmio de R$ 76 milhões do concurso 2.391 da Mega-Sena
Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena e premiação acumulou em R$ 40 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.435 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 40 milhões.
O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira (7) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As dezenas sorteadas são as seguintes: 05 - 22 - 30 - 32 - 33 - 36.
A quina registrou 46 apostas vencedoras; cada uma pagará R$ 46.912,51. Já a quadra teve 3.051 apostas ganhadoras; e pagará individualmente um prêmio de R$ 1.010,43.
Este foi o primeiro sorteio da Mega-Semana Especial de Natal, que terá concursos ainda nesta quinta-feira (9) e no sábado (11).
As apostas do concurso 2.436, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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