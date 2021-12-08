Ninguém acertou a Mega-Sena; prêmio acumula em R$ 40 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena e premiação acumulou em R$ 40 milhões Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.435 da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 40 milhões.

O sorteio foi realizado na noite dessa terça-feira (7) no Espaço Loterias Caixa , localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo

As dezenas sorteadas são as seguintes: 05 - 22 - 30 - 32 - 33 - 36.

A quina registrou 46 apostas vencedoras; cada uma pagará R$ 46.912,51. Já a quadra teve 3.051 apostas ganhadoras; e pagará individualmente um prêmio de R$ 1.010,43.

Este foi o primeiro sorteio da Mega-Semana Especial de Natal, que terá concursos ainda nesta quinta-feira (9) e no sábado (11).

As apostas do concurso 2.436, podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de amanhã, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.