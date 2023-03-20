Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 54 milhões

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.575. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (18), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo.

Os números sorteados foram os seguintes: 04-12-14-41-46-53. O valor estimado para o próximo concurso é de R$ 54 milhões.

A quina teve 69 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 61.915,50. A quadra registrou 5.767 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.058,2 cada.