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Veja os números

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 54 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.575, sorteado neste sábado (18), e prêmio acumula para o valor de R$ 54milhões

Publicado em 20 de Março de 2023 às 07:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

20 mar 2023 às 07:34
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 60 milhões Crédito: Wilson Dias / Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.575. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (18), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. 
Os números sorteados foram os seguintes: 04-12-14-41-46-53. O valor estimado para o próximo concurso é de R$ 54 milhões.
A quina teve 69 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 61.915,50. A quadra registrou  5.767 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.058,2 cada.
O próximo sorteio será na quarta-feira (22). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

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