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Ninguém acerta as dezenas da Mega-Sena e prêmio vai para R$ 51 milhões

As apostas do próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do sábado (17), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

15 jun 2023 às 09:49

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 09:49

Fila da Mega-Sena
Ninguém acerta as dezenas da Mega-Sena e prêmio vai para R$ 51 milhões Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.601 da Mega-Sena, e o prêmio acumulou em R$ 51 milhões para o sorteio do próximo sábado (17).  
O sorteio foi realizado nessa quarta-feira (14) à noite no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas vencedoras são 03 – 08 – 34 – 40 – 44  e 55  
A quina registrou 54 ganhadores e cada um vai receber R$ 74.307,61. Já a quadra teve 4.682 apostas vencedoras e cada uma terá o prêmio de R$ 1.224,32. 
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.  

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