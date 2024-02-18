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Novo casal

Nicolas Prattes admite romance com Sabrina Sato: 'É o amor'

Ator foi até desfile das campeãs do carnaval em São Paulo e reconheceu que queria ficar perto da apresentadora, com quem tem um affair

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 11:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2024 às 11:35
SÃO PAULO - Pela primeira vez desde que informações começaram a pipocar na internet, o ator Nicolas Prattes admitiu que está vivendo um romance com a apresentadora Sabrina Sato.
A confissão ocorreu em pleno Sambódromo do Anhembi, no desfile das campeãs de São Paulo, na madrugada deste domingo (18). Em conversa com o jornalista Gabriel Perline, Prattes ficou sem graça, mas falou do motivo de estar ali.
"O status é de comemoração pelo dia de hoje. Entrei de férias essa semana da novela. Pela primeira vez eu estou aqui, e pelo visto vou vir outras vezes", brincou o ator, aos risos.
Ator Nicolas Prattes assume romance com a apresentadora Sabrina Sato
Ator Nicolas Prattes assume romance com a apresentadora Sabrina Sato Crédito: Divulgação
Sem vacilar, Nicolas brincou sobre o motivo que o fez estar ali. "É o amor... É o amor", resumiu o interprete, que está no ar na novela das sete "Fuzuê", da Globo.
No fim de semana passado, Sabrina Sato desconversou quando foi perguntada sobre o seu romance com o ator.
"Eu estou aqui trabalhando, gente. Não tem nada". O "não tem nada", sendo bem justo, foi até meio irônico, praticamente confirmando o que os jornalistas queriam saber.

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